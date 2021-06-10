بورصات الخليج تصعد الخميس بقيادة مؤشر الأسهم السعودية

ارتفعت بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 0.06% رابحًا 6.09 نقطة ليغلق عند مستوى 10796.33 نقطة.

صعود مؤشر الأسهم السعودية

وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.01% رابحًا 0.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1546.07 نقطة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.07% رابحًا 4.84 نقطة ليغلق عند مستوى 6716.136 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 955.395 مليار درهم.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.37% رابحًا 10.48 نقطة ليغلق عند مستوى 2842.41 نقطة.

وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحًا 2.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6305.24 نقطة

وصعد 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 9.88%.

وقفز 65 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “ذيب” بنسبة 9.94%.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 0.72%.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.76%.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.81%.

وارتفع 13 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم “شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار” بنسبة 15%.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.31%.