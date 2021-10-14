بورصات الخليج تصعد الخميس بقيادة البورصة السعودية

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وتصدرها مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.64% رابحًا 74.13 نقطة ليغلق عند مستوى 11699.11 نقطة.

صعود البورصة السعودية

وتلاه المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.33% رابحًا 25.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7811.595 نقطة.

وصعد 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 2.91%.

وقفز 132 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم «ينساب» بنسبة 7.06%.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.01% رابحًا 0.14 نقطة ليغلق عند مستوى 2789.51 نقطة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.18%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.94%.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.4%.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم «شركة مخازن زي» بنسبة 8.64%.

وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي بنسبة 0.33% رابحًا 5.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1708.72 نقطة.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 24.82% مدفوعًا بصعود أسهم شركة الإثمار القابضة، مجموعة جي إف إتش المالية، المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد، بنسبة 9.62%، 2.44%، 0.58%، 0.33%، 0.32%، على التوالي.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحًا 11.71 نقطة ليغلق عند مستوى 6886.15 نقطة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.11%.