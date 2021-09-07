بورصات الخليج تصعد الثلاثاء.. وهبوط بورصة قطر

أغلقت بورصات الخليج تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، في منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط بورصة قطر. وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1.18% رابحًا 89.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7718.342 نقطة.

هبوط بورصة قطر

وقفزت بورصتا السعودية ودبي بنسبة 0.06%، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.06% رابحًا 6.43 نقطة ليغلق عند مستوى 11414.34 نقطة.

وصعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 0.78%.

وقفز 75 سهمًا خلال الجلسة، على رأسها سهم “باتك” بنسبة 4.30%.

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.06% رابحًا 1.92 نقطة ليغلق عند مستوى 2909.37 نقطة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها التأمين بنسبة 0.32%.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.88%.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها الاتصالات بنسبة 6.51%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “مجموعة الشارقة” بنسبة 14.86%.

وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.07% رابحًا 1.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.13 نقطة.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة نمو 15.71% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة ناس بنسبة 7.5%.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% رابحًا 17.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6803.87 نقطة.

وصعد 11 قطاعًا ببورصة الكويت؛ على رأسها التأمين بنسبة 4.28%.

ومقابل هذا تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.02% خاسرًا 2.24 نقطة ليغلق عند مستوى 11062.92 نقطة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر؛ على رأسها الصناعات بنسبة 0.5%.