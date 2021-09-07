أسواق عربية

بورصات الخليج تصعد الثلاثاء.. وهبوط بورصة قطر

قفز سهم "باتك" بنسبة 4.30%
أيمن عزام 8:22 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 8:22 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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أغلقت بورصات الخليج تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، في منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط بورصة قطر. وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1.18% رابحًا 89.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7718.342 نقطة.

هبوط بورصة قطر

 وقفزت بورصتا السعودية ودبي بنسبة 0.06%، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.06% رابحًا 6.43 نقطة ليغلق عند مستوى 11414.34 نقطة.

وصعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 0.78%. 

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وقفز 75 سهمًا خلال الجلسة، على رأسها سهم “باتك” بنسبة 4.30%.  

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.06% رابحًا 1.92 نقطة ليغلق عند مستوى 2909.37 نقطة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها التأمين بنسبة 0.32%.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.88%.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها الاتصالات بنسبة 6.51%.  

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “مجموعة الشارقة” بنسبة 14.86%.

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 وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.07% رابحًا 1.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.13 نقطة.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة نمو 15.71% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة ناس بنسبة 7.5%.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% رابحًا 17.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6803.87 نقطة.

وصعد 11 قطاعًا ببورصة الكويت؛ على رأسها التأمين بنسبة 4.28%.

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ومقابل هذا تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.02% خاسرًا 2.24 نقطة ليغلق عند مستوى 11062.92 نقطة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر؛ على رأسها الصناعات بنسبة 0.5%.  

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بقلم أيمن عزام

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