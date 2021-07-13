أسواق عربية

بورصات الخليج تصعد الثلاثاء وسط مكاسب في أسعار النفط

صعدت مجموعة الإمارات للاتصالات 1.3%
أيمن عزام 6:43 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 6:43 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع، وسط مكاسب في أسعار النفط مع قلة المعروض وتوقعات المزيد من السحب في مخزونات النفط الخام الأمريكية والعالمية التي قدمت الدعم، وفقا لوكالة رويترز.

مكاسب في أسعار النفط

قال مايكل ستارك، المحلل البحثي في ​​شركة أكسنيس ، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط مع انخفاض العرض بينما يرتفع الطلب العالمي.

وأضاف:” اتخذت أوبك مبادرات فعالة لحماية مستويات الأسعار وحصتها في السوق إلى جانب منتجي النفط الآخرين من خارج أوبك.”

وارتفع المؤشر الرئيسي للمملكة العربية السعودية بنسبة 0.4٪ ، بقيادة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ارتفاعًا بنسبة 2.7٪ ، وزيادة بنسبة 0.6٪ في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

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وأسقطت أرامكو مورجان ستانلي كمستشار لبيع خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها ، واختارت جيه بي مورجان وجولدمان ساكس للقيام بهذا الدور، حسبما أفادت رويترز نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وارتفع خام برنت لشهر سبتمبر  41 سنتا أو 0.6 بالمائة إلى 75.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 1225 بتوقيت جرينتش.

وفي أبوظبي ، صعد المؤشر 0.3 بالمائة، مع صعود مجموعة الإمارات للاتصالات 1.3 بالمائة والدار العقارية 1.8 بالمائة.

وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.1 بالمائة مدعوما بارتفاع 0.8 بالمائة في بنك دبي الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

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تراجع المؤشر القطري 0.1 بالمائة متأثرا بهبوط 2.7 بالمائة في قطر لنقل الغاز، وأعلنت الشركة اللوجستية تراجعًا في إيراداتها للنصف الأول من 2021، لكنها سجلت صافي ربح أعلى بلغ 635.2 مليون ريال (171.79 مليون دولار) مقارنة مع 549.1 مليون ريال قبل عام.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسى في مصر 1.9٪ ، حيث كانت معظم الأسهم المدرجة في المؤشر في منطقة إيجابية ، بما في ذلك سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والإلكترونيات ، الذي ارتفع بنسبة 10٪.

وفيما يلي بيان بأداء بورصات الشرق الأوسط :

ارتفع مؤشر السعودية بنسبة 0.4٪ إلى 10.736 نقطة

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ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.3٪ إلى 7046

ارتفع مؤشر  دبي 0.1 بالمئة إلى 2761 نقطة

تراجع مؤشر قطر بنسبة 0.1٪ إلى 10768 نقطة

قفز مؤشر مصر 1.9٪ إلى 10432 نقطة

استقر مؤشر البحرين عند 1،572 نقطة

انخفض مؤشر عُمان بنسبة 0.5٪ 4،087

تراجع مؤشر الكويت 0.3 بالمئة إلى 6894 نقطة

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بقلم أيمن عزام

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