بورصات الخليج تصعد الثلاثاء بقيادة مؤشر سوق دبي

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، وتصدر مؤشر سوق دبي المالي، بنسبة 0.63% رابحًا 17.64 نقطة، ليغلق عند مستوى 2787.72 نقطة.

وتلاه مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بنسبة 0.37%، إذ ربح 25.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6854.97 نقطة.

وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.27% رابحًا 30.77 نقطة ليغلق عند مستوى 11542.88 نقطة.

وصعدت 5 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 0.76%.

وقفز 66 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “بتروكيم” بنسبة 5.93%.

صعود مؤشر سوق دبي

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها النقل بنسبة 1.62%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.31%.

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 12.20%.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.06% رابحًا 4.36 نقطة ليغلق عند مستوى 7786.893 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.413 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 244.3 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 9261 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.09%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات” بنسبة 14.79%.



وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.16% رابحًا 2.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1701.32 نقطة.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 15.78%.

كما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 3.77% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.15%.





وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.57%.