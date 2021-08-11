بورصات الخليج تصعد الأربعاء وتراجع بورصة دبي

ارتفعت بورصات الخليج، في ختام تعاملات ، اليوم الأربعاء ، باستثناء تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.07% خاسرًا 2.04 نقطة ليغلق عند مستوى 2814.63 نقطة.

تراجع بورصة دبي

وتصدرت البورصات المرتفعة، المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.47% رابحًا 35.61 نقطة ليغلق عند مستوى 7594.349 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.31% رابحًا 4.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1622.91 نقطة.

وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.22% رابحًا 25.23 نقطة ليغلق عند مستوى 11325.10 نقطة، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.

وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها النقل بنسبة 1.89%.

وقفز 63 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “بدجت السعودية” بنسبة 4.11%.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.49%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم “شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية” بنسبة 13.77%.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحًا 15.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6611.84 نقطة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 1.51%.

وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 21.74% مدفوعًا بصعود سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.35%.

وارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 3.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.15%.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.05%.

وقفز 20 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 14.07%.