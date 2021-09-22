أسواق عربية

بورصات الخليج تصعد الأربعاء متتبعة الأسهم العالمية

وقالت الوحدة الرئيسية في إيفرجراند إنها ستسدد مدفوعات الفائدة المستحقة غدا الخميس
أيمن عزام 7:25 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 7:25 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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صعدت معظم بورصات الخليج في ختام تعاملات الأربعاء لتعوض بعض خسائرها، متتبعة الأسهم العالمية الأكثر ثباتًا بعد أن قالت مجموعة إيفرجراند الصينية إنها ستكون قادرة على دفع قسيمة على إحدى سنداتها، وفقًا لوكالة رويترز.

بورصات الخليج تحذو حذو الأسهم العالمية

وقالت الوحدة الرئيسية في إيفرجراند إنها ستسدد مدفوعات الفائدة المستحقة، غدًا الخميس، على سندات اليوان مع المستثمرين.

صعدت أسعار النفط أكثر من دولار واحد لتواصل مكاسبها المسائية بعد أن أظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع، الأسبوع الماضي، في أعقاب إعصارين، مما يسلط الضوء على شح المعروض مع تحسن الطلب.

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زاد المؤشر السعودي الرئيسي 0.2% مع صعود شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.3%، والبنك السعودي البريطاني 1.3%.

وقعت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية Saipem اتفاقية مع شركة أرامكو السعودية لدراسة إنشاء شركة للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) في المملكة العربية السعودية.

في المقابل ، ارتفع سهم شركة الاتصالات السعودية (STC) بنسبة 0.2%. قالت الشركة، اليوم الأربعاء، إن شركة الاتصالات أنهت اكتتاب الأفراد والمؤسسات في الطرح العام الأولي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات ، حيث جمعت 3.624 مليار ريال (966.30 مليون دولار).

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ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2%، بقيادة مكاسب بنسبة 0.7% في المجموعة العالمية القابضة، مواصلًا مكاسبها عن الجلسة السابقة.

استثمرت الشركة التابعة للمجموعة العالمية القابضة 55 مليون درهم أخرى (14.97 مليون دولار) في شركة  فاير فلاي لجلب خدمات الإعلانات الرقمية لسيارات الأجرة ومركبات الركاب في المنطقة.

ارتفع مؤشر السهم الرئيسي في دبي بنسبة 0.2%، مدعومًا بزيادة قدرها 1.1% في بنك الإمارات دبي الوطني وقفزة 2.2% في شركة طيران العربية للطيران منخفضة التكلفة.

قالت دبي يوم الاثنين إنها بصدد إنشاء هيئة جديدة للمناطق الاقتصادية المتكاملة تعمل ككيان قانوني مستقل يتمتع باستقلال مالي وإداري.

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في قطر صعد المؤشر 0.6%، وصعد سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 2.7%.

يُذكر أن معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج كانت قد تراجعت في التعاملات المبكرة، أمس الثلاثاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة، عاكسة ضعف الأسهم الآسيوية.

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بقلم أيمن عزام

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