بورصات الخليج تصعد الأربعاء بقيادة «دبي»

ارتفعت بورصات الخليج في ختام تعاملات الأربعاء، بقيادة بورصة دبى، بينما هبطت السعودية، وفقا لوكالة رويترز.

صعود بورصة دبي

ارتفع مؤشر دبي عند أعلى مستوى لها في أكثر من عامين، بدعم من مكاسب في الأسهم العقارية، فيما أنهى المؤشر السعودي ثلاث جلسات من المكاسب قبل اجتماع أوبك بلس.

وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة 0.5٪، مع ارتفاع سهم شركة إعمار العقارية، أكبر شركة عقارية مدرجة، بنسبة 1.4٪، في حين تقدمت وحدتها إعمار مولز، المشغلة لمراكز التسوق الجذابة في الشرق الأوسط، 1.9٪.

وأفادت رويترز أمس الثلاثاء نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن إعمار العقارية تدرس خيارات بيع شركة «نمشي» للتجارة الإلكترونية في مجال الأزياء، التي قد تشمل إدراجًا في الخارج.

وقال أحد المصادر إن البيع المباشر لشركة «نمشي» قد يدر عائدات تتراوح بين 600 و700 مليون دولار، في حين أن الإدراج من خلال شركة استحواذ ذات أغراض خاصة قد يكون أكثر ربحية.

تراجع مؤشر أبوظبي

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.5٪ ، متأثراً بانخفاض 0.6٪ في سهم بنك أبوظبي الأول .

وسحبت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض عرضاً لدمج شركة أبوظبي الوطنية للفنادق مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

وتراجعت أسهم شركة الأغذية والمشروبات مجموعة أغذية الإماراتية بنسبة 6٪ ، بعد يوم من صعودها بنسبة 8.9٪.

وافقت مجموعة أغذية على صفقة للاستحواذ على حصة غير مباشرة بنسبة 100٪ في مجموعة بي إم بي لصناعة الحلويات والأطعمة الصحية ، وهي الأحدث في سلسلة من عمليات الاستحواذ.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.1 بالمائة في تعاملات متقلبة ، مع خسارة مصرف الراجحي 0.5 بالمائة ، وتراجع سهم شركة الاتصالات السعودية 0.9 بالمائة.

وقال وائل مكارم كبير المحللين الاستراتيجيين في إكسنس «شهدت سوق الأسهم السعودية تعاملات متقلبة اليوم قبيل اجتماع أوبك. ظل التداول منقسما بشأن تطور سوق النفط.

ومن المقرر أن تجتمع اليوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، تُعرف مجتمعة باسم أوبك بلس.

وقالت مصادر داخل المنظمة لرويترز إن أوبك بلس رفعت توقعاتها للطلب على النفط العام المقبل ، في خطوة قد تساعد في بناء حجة لزيادة الإنتاج.

أداء بورصات الخليج:

تراجع مؤشر البورصة المملكة العربية السعودية بنسبة 0.1٪ إلى 11311 نقطة

انخفض مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.5٪ إلى 7،649 نقطة

ارتفع سهم دبي 0.5 بالمئة إلى 2917 نقطة

استقر مؤشر بورصة قطر عند 11.096 نقطة

ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.9٪ إلى 1،661 نقطة

ارتفع مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.2٪ إلى 3974 نقطة

ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.4٪ إلى 7.462 نقطة