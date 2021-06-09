بورصات الخليج تصعد الأربعاء بقيادة أبوظبي

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بقيادة بورصة أبو ظبي للأوراق المالية الذي ارتفع بنسبة 0.61% رابحًا 40.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6711.301 نقطة.

صعود بورصة أبوظبي

وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.51% رابحًا 54.85 نقطة ليغلق عند مستوى 10790.24 نقطة.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.20% رابحًا 12.69 نقطة ليغلق عند مستوى 6302.94 نقطة.

وزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.33% رابحًا 5.13 نقطة ليغلق عند مستوى 1545.85 نقطة.

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.12% خاسرًا 3.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2831.93 نقطة.

وصعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 9.88%.

وقفز 102 سهمًا، على رأسها سهم “الدوائية” بنسبة 9.88%.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الخدمات بنسبة 5.55%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية” بنسبة 15%.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.89%.

وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 21.64% مدفوعًا بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.93%.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.91%.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.25%.