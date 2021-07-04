بورصات الخليج تصعد الأحد بقيادة بورصة أبوظبي

شهدت بورصات الخليج ارتفاعا بختام جلسة ، اليوم الأحد، مع ارتفاع بورصة أبوظبي ، لتواصل مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي ، حيث واصلت العالمية القابضة صعودها عقب إدراج وحدتها.

وتراجع مؤشر دبي الرئيسي.

وبحسب وكالة رويترز، بلغت قيمة الشركة العالمية القابضة 201.7 مليار درهم (54.92 مليار دولار) الأسبوع الماضي ، مما يجعلها الشركة المدرجة الأكثر قيمة في أبوظبي.

وذلك بعد طرح وحدتها ألفاظبي لأول مرة في السوق ، حيث تمتلك فيها العالمية القابضة حصة 45٪.

صعود بورصة أبوظبي

ارتفعت أسهم الشركة العالمية القابضة بأكثر من 28٪ منذ ظهور ألفا أبوظبي لأول مرة في 27 يونيو.

أغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.7٪ ، مدعوماً بارتفاع 1.2٪ في الشركة العالمية القابضة «IHC».

وخسر مؤشر الأسهم الرئيسي لدبي 0.4٪ متأثرًا بانخفاض 1.1٪ في بنك الإمارات دبي الوطني وتراجع 1.5٪ في إعمار مولز.

قال المنظمون ، يوم الخميس الماضى ، إن إكسبو 2020 دبي سيبدأ بيع التذاكر في 18 يوليو ، في إشارة ملموسة إلى أن المعرض العالمي المقرر أن يبدأ في أكتوبر بعد تأخير دام عاما بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

يتوقع المنظمون أيضًا رفع قيود الرحلات الجوية في الإمارات العربية المتحدة – مثل تلك المفروضة على الوافدين من الهند – بحلول الوقت الذي يبدأ فيه معرض إكسبو 2020.

صعود المؤشر السعودي

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.5 بالمئة ، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة.

تخطط المملكة لاستهداف حركة المسافرين العابرين الدوليين «ترانزيت» من خلال شركة طيران جديدة ، والتنافس المباشر مع عمالقة الخليج طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية ، وفتح جبهة جديدة في المنافسة الإقليمية المحتدمة.

أغلق المؤشر القطري على ارتفاع بنسبة 0.2٪ ، مدعوماً بارتفاع 0.8٪ في شركة البتروكيماويات صناعات قطر.

وخارج منطقة الخليج ، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.9٪ مع صعود سهم البنك التجاري الدولي ، أكبر بنوك الإقراض ، 0.8٪.

قالت غادة شلبى نائبة وزير السياحة لرويترز إن إيرادات السياحة في مصر تراوحت بين 3.5 و 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021 واستقبلت البلاد نحو 3.5 مليون سائح في الفترة من يناير إلى يونيو.

وبلغت إيرادات الدولة من قطاع السياحة الحيوي حوالي 4 مليارات دولار في عام 2020 وسط جائحة فيروس كورونا ، بانخفاض بنسبة 70٪ عن عام 2019.

وفيما يلي بيان بأداء بورصات الخليج:

ارتفع البورصة السعودية بنسبة 0.5٪ إلى 11032 نقطة

ارتفعت بورصة أبوظبي بنسبة 0.7٪ إلى 6949 نقطة

هبطت بورصة دبي بنسبة 0.4٪ إلى 2804 نقطة

ارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.2٪ إلى 10828 نقطة

تراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.6٪ إلى 1579 نقطة

ارتفعت بورصة عمان بنسبة 0.5٪ إلى 4،098 نقطة

ارتفع سهم الكويت بنسبة 0.2٪ إلى 6963 نقطة