بورصات الخليج تصعد الأحد بقيادة البورصة السعودية

أغلقت أغلب أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع يوم الأحد، وقاد مؤشر البورصة السعودية المكاسب فيما يعكس حالة إيجابية بعد المؤتمر السنوي لمحافظي البنوك المركزية وارتفاع أسعار النفط.

صعود البورصة السعودية

قال وائل مكارم كبير محللي الأسواق في إكسنس “أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ستتحرك بشكل إيجابي هذا الأسبوع ردًا على تدخل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في المنتدى السنوي العالمي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول يوم الجمعة”.

وأضاف “المستثمرون شعروا بالارتياح بعد سماعهم أن البنك المركزي الأمريكي لن يقلص برنامجه لشراء الأصول قريبا، وأن ارتفاعات أسعار الفائدة لا تلوح في الأفق في الوقت الراهن”.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.5 بالمائة وكسب سهم مصرف الراجحي 1.2 بالمائة وزاد سهم البنك الإنماء 2.3 بالمائة.

وارتفع مزيج برنت الخام 1.63 دولار ما يوازي 2.3 بالمائة إلى 72.70 دولار للبرميل يوم الجمعة، مسجلا أكبر مكسب أسبوعي فيما يزيد على عام مع بدء شركات أمريكية في غلق منشآت الإنتاج على الساحل الأمريكي على خليج المكسيك قبل إعصار قوي من المتوقع أن يحتاج المنطقة هذا الأسبوع.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمائة مدعوما بصعود سهم ألفاظبي 4.9 بالمائة.

تخفيض عمولات التداول

ويوم السبت قالت سوق أبوظبي للأوراق المالية إنه خفض عمولات التداول من 0.05 بالمائة إلى 0.025 بالمائة اعتبارا من أول سبتمبر أيلول، وذلك في ثاني قرار خفض للعمولة يتخذه السوق هذا العام والثالث من نوعه في ثلاث سنوات.

واستقر مؤشر الأسهم في دبي، إذ عوضت مكاسب أسهم شركات العقارات هبوط أسهم المؤسسات المالية.

وارتفع سهم إعمار بنسبة واحد بالمئة وقال مكارم أنه من المتوقع أن يشهد المزيد من المكاسب في الأسابيع أو الأشهر المقبلة مع استمرار تحسن السوق العقارية في دبي ومناطق أخرى مع استمرار الانتعاش الاقتصادي.

ونزل المؤشر القطري 0.2 بالمائة تحت ضغط هبوط سهم مصر قطر الإسلامي 0.5 بالمائة.

وفيما يلي بيان بأداء بورصات الخليج:

السعودية.. صعد المؤشر 0.5 بالمائة إلى 11180 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.4 بالمائة إلى 7652 نقطة.

دبي.. استقر على 2901 نقطة.

قطر.. خسر المؤشر 0.2 بالمئة ليسجل 11082 نقطة.

البحرين.. استقر على 1666 نقطة.

سلطنة عمان.. تقدم المؤشر 0.1 بالمائة إلى 3966 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمائة إلى 7478 نقطة.