بورصات الخليج تصعد الأحد بدعم من الشركات المالية

أغلقت أسواق الخليج الرئيسية مرتفعة، الأحد، بفضل مكاسب أسهم الشركات المالية، وقادت بورصة السعودية المكاسب.

صعود الشركات المالية

وزاد مؤشر السعودية 0.3%، وصعد سهما مصرف الراجحي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.7% لكل منهما.

واستفادت أسهم شركات القطاعين المالي والطاقة من المكاسب الأخيرة لأسعار النفط.

وارتفع سهم مجموعة بن داود القابضة لمتاجر التجزئة 0.4% رغم تراجع أرباح الربع الثاني نحو 50% بفضل توقعات بأن تراجع الربح مؤقت.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن الشركة استفادت بشدة من الشراء للتخزين في الربع الثاني من العام الماضي، في ظل إجراءات العزل العامن وقبل تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في الأول من يوليو 2020.

وعكست بورصة دبي الاتجاه النزولي، لتغلق على مكسب 0.1% بفضل قفزة 5.5% لشركة أمانات القابضة للاستثمار المباشر بعدما حققت الأخيرة ربحًا صافيًا 203.8 مليون درهم (55.49 مليون دولار) مقارنة بخسارة 5.2 مليون درهم قبل عام.

وصعد سهم داماك العقارية 0.8% بعد أن قلصت الشركة خسائرها في الربع الثاني.

ولكن هبوط سهم شركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 3.1% تسبب في كبح مكاسب المؤشر.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة أنها منيت بخسارة صافية 135.1 مليون درهم في الربع الثاني، مقابل 142.4 مليون درهم قبل عام.

وفي أبوظبي كسب المؤشر 0.1% بفضل صعود أكبر بنوك البلاد بنك أبوظبي الأول 0.4%.

وصعد المؤشر القطري 0.1%، وارتفع سهم البنك التجاري 1.4%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3% مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج، 3.1%.