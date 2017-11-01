بورصات الخليج تسجل مكاسب طفيفة.. وهبوط مصر ودبى

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 6 من البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بنسب ضعيفة بقيادة مسقط، وهبط مؤشرا بورصتى مصر ودبى فقط.ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.5% لينزل إلى 14277 نقطة، بعد أن سجل مستويات قياسية مرتفعة لثلاث جلسات

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 6 من البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بنسب ضعيفة بقيادة مسقط، وهبط مؤشرا بورصتى مصر ودبى فقط.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.5% لينزل إلى 14277 نقطة، بعد أن سجل مستويات قياسية مرتفعة لثلاث جلسات متتالية، وانخفض مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.03% ليستقر عند 3635 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.8% ليصل إلى 5049 نقطة، ليسجل أفضل أداء في منطقة الخليج بفضل سهم البنك الوطني العماني الذى كسب سعره 2.7%، بينما زاد سعر سهم شركة العمانية للاتصالات (عمانتل) 1.3%.

وصعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.3% ليزداد إلى 6530 نقطة، ومؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.2% ليتقدم إلى 6948 نقطة، ومؤشر بورصة البحرين بنفس النسبة ليرتفع إلى 1279 نقطة.

وكسب مؤشر سوق مال أبو ظبي العام أكثر من 0.1% ليصل إلى 4485 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة الدوحة بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند 8171 نقطة.

وكان أداء بورصات منطقة الخليج ضعيفًا اليوم رغم صعود أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 61.70 دولار للبرميل لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو2015 بسبب أن المستثمرين أصبحوا متشائمين بشأن النمو الاقتصادي في المنطقة.