بورصات الخليج ترتفع بفضل النفط ونتائج الشركات

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية بمنطقة الخليج في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء مع صعود أسعار النفط وإعلان الشركات أرباحا قوية، غير أن مؤشر بورصة أبوظبي خالف الاتجاه، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.6 % مدعوما بقفزة نسبتها 5.8 % لسهم بنك الإنماء بعد نمو أرباحه الصافية الفصلية.

وأعلن البنك – الذي سجل سهمه أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر- أرباحا صافية قدرها 1.23 مليار ريال (327.94 مليون دولار) في الربع الثاني ارتفاعا من 925.1 مليون ريال قبل عام.

وارتفعت أسعار النفط – وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية – للجلسة الثالثة على التوالي مع تعزز المعنويات بفضل مؤشرات على شح الإمدادات وتعهدات من السلطات في الصين بدعم الاقتصاد.

وتعهد زعماء الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط، بتكثيف الدعم السياسي للاقتصاد والتركيز على تعزيز الطلب المحلي مع ترنح التعافي من الجائحة.

وارتفع مؤشر السوق في دبي 0.2 % مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5%.

وفي قطر، صعد المؤشر 0.9 % مع ارتفاع معظم الأسهم المدرجة ومن بينها سهم البنك التجاري الذي زاد 2.8%.