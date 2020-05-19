بورصات الخليج ترتفع اليوم الثلاثاء بدعم من صعود أسعار البترول

لقاح شركة مودرنا أنتج أجسامًا مضادة واقية في عدد صغير من المتطوعين الأصحّاء

صعدت بورصات الخليج في ختام تعاملات الثلاثاء، مقتفية أثر الأسهم العالمية وصعود أسعار البترول، وقادت السعودية المكاسب، بدعم من سهم شركة أرامكو البترولية العملاقة.

وارتفعت أسواق الأسهم العالمية، يوم الاثنين، وواصلت الأسهم الآسيوية المكاسب، يوم الثلاثاء.

وذلك بعد بيانات أظهرت أن لقاح شركة مودرنا لمرض كوفيد-19، وهو الأول الذي يجري اختباره في الولايات المتحدة، أنتج أجسامًا مضادة واقية في عدد صغير من المتطوعين الأصحّاء.

صعود أسعار البترول

وارتفعت أسعار البترول للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الثلاثاء.

وكانت مدعومة بمؤشرات على تخفيضات في الإنتاج وتعاف في الطلب مع تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وقالت ماري سالم، مديرة تداولات المؤسسات في دامان للأوراق المالية ”المعنويات العالمية تقود الارتفاع في الأسواق المالية بدعمٍ من تعافي أسعار البترول.“

وصعد مؤشر السعودية بنسبة 1.8% بقيادة أسهم أرامكو والقطاع المصرفي.

وقفز سهم أرامكو بنسبة 3.1% في أكبر مكسب ليوم واحد في أكثر من شهر وسادس ارتفاع يومي له على التوالي.

ومن شأن هذا تقليص خسارته منذ بداية العام إلى نسبة 5.4%.

وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 3.1%، وتقدم سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.3%.

أسهم الخليج ترتفع

وصعد مؤشر دبي بنسبة 0.6%، إذ ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.6%، وسهم أرامكس بنسبة 2.6%.

وصعد مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.3%، وارتفع سهم اتصالات بنسبة 1.2%.

وقفز سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.4%.

وصعد سهم الدار العقارية بنسبة 0.6% قبيل اجتماع مجلس إدارته يوم الأربعاء لمناقشة الأداء المالي للربع الأول من العام.

وصعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4%؛ بفضل تسجيل سهم صناعات قطر صعود بنسبة 1.9%.

وأوردت وكالة الأنباء القطرية يوم الثلاثاء أن قطر مددت برنامجًا يمنح ضمانات للبنوك المحلية من بنك قطر للتنمية، مع قروض بلا فوائد لمدة عام بدلا من ستة أشهر.