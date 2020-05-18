بورصات الخليج ترتفع اليوم الاثنين بدعم من نتائج أعمال إيجابية للشركات

ارتفعت معظم بورصات الخليج الرئيسية، اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود أسعار النفط، وذلك بقيادة السعودية، بعد أن تلقّى قطاعها المصرفي دفعة من نتائج أعمال إيجابية للشركات..

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بدعمٍ من تخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعافٍ تدريجي للطلب في ظل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وقفز خام برنت بنسبة 6.1% إلى 34.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1041 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 1.4% فيما صعد سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.6%.

نتائج أعمال إيجابية للشركات

وقفز سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة 4.3% بعد أن أعلنت ارتفاع صافي الربح في الربع الأول بنسبة 19.6%.

وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، بنسبة 2.3% بعد أن أعلن زيادة الأرباح الفصلية بنسبة 2.1%.

وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.3% إلى 32.35 ريال.

تصعد قيمة السهم بذلك متخطية سعر الطرح العام الأولي للشركة البالغ 32 ريالًا، والذي لامسته الشركة لآخِر مرة في 12 أبريل.

وصعد مؤشر دبي بنسبة 0.4%، فيما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، بنسبة 3.2%.

وقفز سهم الاتحاد العقارية بنسبة 3.1%، وذلك بعد أن قالت شركة التطوير العقاري إنها ستسعى للحصول على موافقة المساهمين على استغلال الاحتياطي الإلزامي.

وذلك بغرض خفض الخسائر المتراكمة التي بلغت 2.14 مليار درهم (582.68 مليون دولار) وتمثل نحو 50% من رأس المال في نهاية 2019.

الأسهم القطرية ترتفع

وارتفع مؤشر سوق الأسهم القطرية بنسبة 0.8%، مع ارتفاع سهم صناعات قطر بنسبة 4%، وسهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 2.3%.

وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.1%، فيما تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 0.4%.

وذكرت رويترز نقلًا عن مصادر أن بنك أبوظبي الأول علق مناقشات للاستحواذ على أصول بنك عوده اللبناني في مصر بسبب الأوضاع الصعبة للسوق.