بورصات الخليج ترتفع اليوم الاثنين بدعم من أسهم البتروكيماويات السعودية

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في ختام تعاملات الاثنين؛ بدعم من أسهم البتروكيماويات السعودية مع انتعاش الطلب على النفط.

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لعملاق النفط السعودي أرامكو، أمس الأحد، إنه يتوقع أن يتعافى الطلب على النفط في آسيا مع الانفتاح التدريجي للاقتصادات بعد تخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

أسهم البتروكيماويات السعودية تنتعش

وتقدَّم المؤشر السعودي بنسبة 0.1%، يقوده قفزة بنسبة 4.3% في سهم شركة الأسمدة العربية السعودية، وزيادة بنسبة 2.1% في سهم شركة صحارى للبتروكيماويات.

وصعد سهم أرامكو بنسبة 0.2%. وأعلنت الشركة، أمس الأحد، انخفاضًا بنسبة 73% في أرباحها للربع الثاني، لكنها أكدت تمسكها بخططها لدفع 75 مليار دولار توزيعات نقدية هذا العام.

واستقر مؤشر دبي مع صعود سهم إعمار العقارية عند نسبة 0.4%.

ومقابل هذا، ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنوك الإمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3%.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر بنسبة 0.% يقوده ارتفاع بنسبة 3.4% في سهم الشركة العالمية القابضة للاستزراع السمكي، وبنسبة0.4% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات.

كان مصرف الإمارات المركزي قد قال، يوم السبت، إنه سيخفف بشكل مؤقت سقف اثنتين من النسب الاحترازية للبنوك.

وذلك تشجيعًا لها على إقراض الشركات، في إطار خطة تحفيز اقتصادي لمواجهة تداعيات كوفيد- 19.

مؤشر قطر يرتفع

وأغلق المؤشر القطري على ارتفاع بنسبة 0.2%، مدعومًا بصعود بنسبة 1.4% لسهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 0.2%، بعد مكاسب على مدار خمس جلسات، متأثرًا بهبوط بنسبة 1.8% في سهم البنك التجاري الدولي.

وارتفع مؤشر السعودية بنسبة 0.1% إلى 7536 نقطة.

وتراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.5% إلى 4354 نقطة.

واستقر مؤشر دبي عند 2094 نقطة.

وصعد مؤشر قطر بنسبة 0.2% إلى 9418 نقطة.

ونزل مؤشر مصر بنسبة 0.2% إلى 10938 نقطة.

وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.5% إلى 1300 نقطة.

وهبط مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.3% إلى 3577 نقطة.

وارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.6% إلى 5545 نقطة.