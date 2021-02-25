أسواق عربية

بورصات الخليج ترتفع الخميس وسط صعود الأسهم العالمية

فاق أداء السوق القطرية بقية الأسواق
أيمن عزام 10:32 م, الخميس, 25 فبراير 21 10:32 م, الخميس, 25 فبراير 21

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حققت أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط مكاسب قوية في ختام التعاملات الخميس، مقتفية أثر صعود الأسهم العالمية وتعاف في أسعار النفط، وفاق أداء السوق القطرية بقية الأسواق.

صعود الأسهم العالمية

وصعد خام برنت إلى أعلى مستوى في أكثر من 13 شهرا مسجلا 67.30 دولار للبرميل، بعد أن أظهرت بيانات الأربعاء انخفاضا في إنتاج الخام بالولايات المتحدة بعد موجة برد شديدة في تكساس عطلت الإنتاج الأسبوع الماضي.

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وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.9 بالمئة، بدعم من صعود سهم مصرف الراجحي اثنين بالمئة وسهم شركة الاتصالات السعودية 3.3 بالمئة.

وأظهرت وثيقة أن السعودية جمعت 1.5 مليار يورو (1.83 مليار دولار) الأربعاء من صفقة بيع سندات على شريحتين بعد أن تلقت طلبات شراء بأكثر من 3.75 مليار يورو.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.3 بالمئة وإعمار العقارية 5.4 بالمئة.

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Banks – Bank Saderat Iran, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE;بنك الإمارات دبي الوطني

 لكن مؤشر بورصة أبوظبي أغلق دون تغير يذكر إذ عادلت مكاسب سهم مصرف أبوظبي الإسلامي خسائر أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 1.7 بالمئة، منهيا خسائر استمرت لست جلسات متتالية، ومدفوعا بصعود سهم صناعات قطر 2.7 بالمئة.

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بقلم أيمن عزام

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