أسواق عربية

بورصات الخليج ترتفع الخميس وتراجع المؤشر السعودي

هبط سهم أرامكو بنسبة 1.5%
أيمن عزام 9:41 م, الخميس, 1 أبريل 21 9:41 م, الخميس, 1 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع، اليوم الخميس، في حين تراجع المؤشر السعودي بعد يوم من تسجيله مكاسب قوية بفضل إعلان المملكة عن برنامج استثماري للقطاع الخاص.

وقال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن شركة أرامكو للنفط وشركة سابك للبتروكيماويات ستقودان استثمارات بـ5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) للقطاع الخاص المحلي بحلول 2030 بموجب برنامج أُعلن يوم الثلاثاء من أجل تنويع موارد الاقتصاد.

اقرأ أيضا  رويترز:12.6% معدل البطالة فى السعودية خلال الربع الأخير من 2020

تراجع المؤشر السعودي

ونزل المؤشر الرئيسي بالمملكة 0.1% متأثرا بهبوط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.5%، وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2%.

لكن سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، قفز 3.6% رغم انقضاء الحق في توزيعه النقدي، بحسب ما ورد في “رويترز”.

وأعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية اليوم إتمام اندماجهما رسميا.

وفي دبي، زاد المؤشر الرئيسي 0.3% مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي 0.9%.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تستقر الأربعاء مع تراجع شركة دليفرو

وأغلق سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) على ارتفاع 1.3% رغم بدء تداوله دون الحق في التوزيع النقدي.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.4%، مدفوعا بتقدم سهم شركة اتصالات 1.9% وزيادة سهم الشركة العالمية القابضة 1.6%.

وشهدت الشركة توسعا سريعا في قطاعات الأعمال الرئيسية قاد لنمو قوي في مركزها المالي مما ينبئ بنمو على المدى الطويل.

ومنذ بداية العام، ارتفع سهم الشركة أكثر من 50%.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تصعد الاثنين رغم انخفاض سهم كريدي سويس

وفي قطر، أغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع 0.5% وتقدم سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 2.1%

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مستقرا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

البنك الدولي يقرض تونس 82.5 مليون يورو لدعم حملة التلقيح ضد كورونا

أيمن عزام 11:35 م, الأربعاء, 31 مارس 21

بورصات الخليج ترتفع الأربعاء باستثناء «دبي»

أيمن عزام 8:06 م, الأربعاء, 31 مارس 21

رويترز:12.6% معدل البطالة فى السعودية خلال الربع الأخير من 2020

أحمد فراج 1:35 م, الأربعاء, 31 مارس 21

تيارات فلسطينية جديدة تسعى إلى التغيير السياسي والاقتصادي من بوابة الانتخابات

أيمن عزام 1:58 ص, الأربعاء, 31 مارس 21

بورصات الخليج تتباين الثلاثاء وصعود البورصة السعودية

أيمن عزام 7:18 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

الأسهم الخليجية تصعد الاثنين وسط آمال إعادة فتح قناة السويس

أيمن عزام 9:34 م, الأثنين, 29 مارس 21