بورصات الخليج ترتفع الخميس مع صعود أسهم الشركات العقارية

قادت بورصة دبي المكاسب بين أسواق الخليج في ختام تعاملات الخميس وشهدت أسهم الشركات العقارية موجة ارتفاع.

ومقابل هذا، واصلت البورصة المصرية تكبد الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.4%. وصعد سهم مصرف الراجحي بنسبة 2.3%.

وارتفع كذلك سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 0.5%.

وقالت هيئة السوق المالية السعودية الأربعاء إنها ستسمح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، في خطوة جديدة تمهد لفتح سوق المملكة للمستثمرين من الخارج.

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 3.1% بدعم من بنك دبي الإسلامي الذي ارتفع سهمه بنسبة 3.1%.

صعود أسهم الشركات العقارية

وارتفع كذلك سهم إعمار العقارية بنسبة 2.8%.

وتسعى دبي لجذب متقاعدين أجانب أثرياء. ويعد اقتصاد الإمارة مركزا للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط.

لكن اقتصاد الإمارة بات يعاني تحت وطأة جائحة كورونا وانخفاض أسعار البترول. ودفع هذا الكثير من المغتربين إلى الرحيل. إمارة دبي تطلق برنامج للتقاعد

وقد يعزز القانون الجديد سوق العقارات في دبي التي تعاني من تخمة المعروض منذ أعوام.

وصعد مؤشر أبوظبي بنسبة 0.1% بدعم من بنك أبوظبي الأول الذي يعد أكبر بنوك البلاد. وسجل سهم الأخير صعودا بنسبة 0.4.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم القطرية بنسبة 0.3% مدفوعا بمكسب بلغ 0.6% لسهم مصرف قطر الإسلامي.

وخارج الخليج، هبط المؤشر المصري الرئيسي بنسبة 0.3%. وانخفض سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 0.6% بينما تراجع سهم المصرية للاتصالات بنسبة 2.9%.

وأظهر مسح يوم الخميس تسارع وتيرة انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في أغسطس بعد أن تباطأت هذه الوتيرة في يوليو.

ويؤشر هذا على أن مصر لم تعد إلى المسار الطبيعي بعد تباطؤ استمر لأشهر بفعل جائحة فيروس كورونا.

مؤشرات الأسواق العربية

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات الأسهم العربية الخميس:

ارتفع مؤشر السعودية بنسبة 0.4% إلى 8045 نقطة.

وارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.1% ليصل إلى 4552 نقطة.

وارتفع مؤشر دبي بنسبة 1% ليصل إلى 2283 نقطة.

وارتفع مؤشر قطر بنسبة 0.3% ليصل إلى 9836 نقطة.

وتراجع مؤشر مصر بنسبة 0.3% ليصل إلى 11181 نقطة.

وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.9% إلى 1410 نقطة.

وهبط مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.6% إلى 3746 نقطة.

وهبط مؤشر الكويت بنسبة 0.2% إلى 5865 نقطة.