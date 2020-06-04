بورصات الخليج ترتفع الخميس بقيادة «دبي»

صعدت أغلب البورصات الرئيسية في الخليج في ختام تعاملات اليوم الخميس وتصدرت بورصة دبي الرابحين مع ارتفاع الأسهم القيادية.

ومن ناحية أخرى، ضغط عملاق البترول أرامكو على سوق الأسهم السعودية.

بورصة دبي ترتفع

وصعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 2% بدعم من ارتفاع سهم دبي للاستثمار بنسبة 7.4 %.. وذلك بعد أن أقر المساهمون توزيع أرباح نقدية نسبتها 10% للسنة المالية 2019.

كما ارتفع سهم العربية للطيران بنسبة 4.6% مع إعلان الإمارات استئناف رحلات الترانزيت بعد وقفها منذ مارس .

ويوم الأربعاء قالت الشركة، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا لها ولديها نحو ألفي موظف، إنها سرحت مزيدا من العاملين لديها بسبب تبعات جائحة كورونا دون ذكر عدد من استغنت عنهم.

المؤشر السعودي يتراجع

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 1.1% في التعاملات المبكرة وأغلق على انخفاض نسبته 0.2% بضغط من هبوط بلغ 1.7 في سهم أرامكو.

وهبط سهم البنك السعودي البريطاني (ساب) بنسبة 2.4%.

ووافقت السعودية وروسيا، أكبر منتجي النفط في العالم، على دعم تمديد خفض للإمدادات بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في يوليو.

وهي التخفيضات التي أقرتها في أبريل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+.

لكن مصادر قالت إن عقد اجتماع لأوبك+ لبحث هذا التحرك مشروط بأن تعمق الدول تخفيضاتها، لكنها لم تلتزم بالمستهدف حتى الآن في خفض الإنتاج.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.4% مدفوعا بصعود سهم اتصالات الإماراتية بنسبة 1.2%.

ويوم الأربعاء، قالت إمارة أبوظبي الغنية بالنفط التي جمعت بالفعل عشرة مليارات دولار من بيع سندات هذا العام إنها ستبحث جمع مزيد من الأموال عبر أسواق السندات لحماية ماليتها العامة من تبعات انخفاض أسعار البترول.

وربح مؤشر سوق الأسهم القطرية بنسبة 0.4% وصعد سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 1.9%.

وخارج الخليج، صعد المؤشر المصري الرئيسي بنسبة 1.9% . وارتفع 24 من أصل 30 سهما على المؤشر.. وقاد الصعود مكاسب للبنك التجاري الدولي بلغت 5.9%.

