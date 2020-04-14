بورصات الخليج ترتفع الثلاثاء مع انتعاش آمال بلوغ ذروة فيروس كورونا

انتعشت معظم بورصات الخليج، اليوم الثلاثاء، وسط انتعاش آمال اقتراب جائحة فيروس كورونا من ذروتها، بينما تتجه الحكومات لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لاحتواء الوباء.

صعود بورصات الخليج

وارتفع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 1% ليوقف الخسائر التي استمرت على مدى الجلستين السابقتين.

وصعد سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.3%، وسهم الاتصالات السعودية بنسبة 2.8%.

وقامت أمس الإثنين شركة الاتصالات السعودية بتمديد مذكرة تفاهم مع فودافون العالمية بشأن شراء حصتها في فودافون مصر لمدة 90 يوما.

وأعلنت السعودية، التي مددت حظر التجول لأجل غير مسمى، عن 4934 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 يوم الاثنين و65 حالة وفاة.

وصعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 2.9% وقفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.5%، وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 3.6%.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 1.1% مع صعود سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 13.1%.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حث مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي البنوك التجارية على استخدام تدابير لرأس المال والسيولة بقيمة 70 مليار دولار.

وكان البنك قد دشن هذه التدابير لدعم الاقتصاد خلال تفشي فيروس كورونا.

وسجلت الإمارات حتى 13 أبريل نحو 4521 حالة إصابة.

وسعت البلاد لكبح انتشار المرض بوقف أنشطة قطاعات حيوية مثل السياحة والنقل بشكل شبه تام.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.1%، وصعد سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 2%.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.1%.