بورصات الخليج ترتفع الثلاثاء بفضل مكاسب القطاع المصرفي

صعدت أغلب الأسهم الرئيسية بمنطقة الخليج في ختام تعاملات الثلاثاء بفضل مكاسب القطاع المصرفي، بينما سجلت الأسهم المصرية انخفاضًا حادًا بسبب موجة بيع كبيرة للأسهم القيادية.

مكاسب القطاع المصرفي

وارتفع مؤشر بورصة دبي الرئيسي بنسبة 0.3% بدعم من صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.9% وتقدم سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1%.

وكلفت الإمارة بنوكًا بتقديم المشورة بشأن عودتها لأسواق الدين العالمية، مع سعي مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط لتعزيز المالية العامة التي تضررت من الجائحة.

ومع تضرر قطاعات اقتصادية حيوية في الإمارة جراء تفشي كوفيد-19، جمعت دبي هذا العام 3.6 مليار دولار من ديون عبر عدة أدوات، وذلك حسبما أظهرته نشرة الإصدار.

وعلى جانب آخر، نزل المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.5%، إذ هبط سهم مصرف الراجحي بنسبة 2.3%، وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 0.8%، لكن سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية قفز بنسبة 9.9%، وذلك بعد أن أعلنت شركة التطوير العقاري عن إبرام اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة. سهم أرامكو يهبط في تعاملات الثلاثاء

وإتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط من بينها تحويل جزء من القرض الممنوح للشركة والمستحق لوزارة المالية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

صعود مؤشر أبوظبي

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1% بفضل صعود سهم الدار العقارية بنسبة 1%.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا أيضا بنسبة 0.1%، وزاد سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات بنسبة 1%.

ومقابل هذا، صعد سهم بروة العقارية بنسبة 3.3%.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1.2% بعد تراجع 25 من الأسهم الثلاثين المدرجة عليه، وهبط سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل في السوق بنسبة 0.8%، وخسر سهم الشرقية للدخان بنسبة 4.9%.

تعاملات الاثنين

وفي ختام تعاملات أمس الأثنين، انخفضت بورصات الخليج الرئيسية تحت ضغط أسهم القطاع المالي، وقادت بورصة قطر الخسائر مع هبوط معظم أسهمها.

وهبط المؤشر السعودي الرئيسي في الختام بنسبة 0.5% وسهم مصرف الراجحي بنسبة 1.5% والبنك السعودي الفرنسي بنسبة 2.6%.

لكن سهم شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية صعد بنسبة 1.3%.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قوله يوم الأحد إن أرامكو السعودية اكتشفت حقلين جديدين للنفط والغاز في المناطق الشمالية.

ونزل مؤشر بورصة دبي الرئيسي بنسبة 0.7%.

وتضرر المؤشر من نزول سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.8%، وانخفاض سهم إعمار العقارية بنسبة 1.7%.

وفي أبوظبي، هبط مؤشر البورصة بنسبة 0.4% بفعل سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، بنسبة 0.7% وسهم اتصالات الإماراتية بنسبة 1.2%.