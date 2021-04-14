أسواق عربية

بورصات الخليج ترتفع الأربعاء مع صعود أسعار النفط

وكالة الطالة الدولية توقعت صعود الطلب على النفط
أيمن عزام 7:05 م, الأربعاء, 14 أبريل 21 7:05 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

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أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج على ارتفاع الأربعاء، مع صعود أسعار النفط، بفضل توقعات معدلة للطلب على الخام، في حين تضررت البورصة المصرية من عمليات بيع في الأسهم القيادية.

صعود أسعار النفط

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية توازن الطلب وإمدادات النفط العالمية في النصف الثاني من العام.

وقالت إن المنتجين قد يحتاجون حينها لضخ مليوني برميل يوميًا إضافية لتلبية الطلب المتوقع.

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وتجاوز المؤشر الرئيسي في السعودية خسائر تكبدها في وقت سابق، ليغلق مرتفعًا 0.1%، مدعومًا بزيادة سهم مصرف الراجحي 0.8% وارتفاع سهم بنك الرياض 2%.

لكن خسائر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات وسهم المراعي، أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج، حدت من مكاسب المؤشر مع انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهمين.

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وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2% مدعومًا بتقدم سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.2%.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.3% مع تقدم سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.7% بينما ختم بنك أبوظبي التجاري الجلسة مرتفعًا 1%.

وفي قطر، تقدم المؤشر الرئيسي 1.2% بعدما تكبد خسائر لجلستين، يقوده سهم مصرف قطر الإسلامي بمكاسب 2.7%.

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وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9% مع هبوط 29 من أسهمه الثلاثين.

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بقلم أيمن عزام

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