أسواق عربية

بورصات الخليج ترتفع الأربعاء باستثناء «دبي»

صعد مؤشرا البحرين وأبوظبي
أيمن عزام 8:06 م, الأربعاء, 31 مارس 21 8:06 م, الأربعاء, 31 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء تراجع بورصة دبي، بنسبة 0.32%، خاسرة 8.27 نقطة، لتغلق عند مستوى 2550.23 نقطة.

 وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 2.83%، رابحًا 272.48 نقطة ليغلق عند مستوى 9907.82 نقطة.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.25%، رابحًا 3.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1458.03 نقطة.

 وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.03% رابحًا 1.90 نقطة ليغلق عند مستوى 5912.562 نقطة.

اقرأ أيضا  وزير داخلية لبنان يناشد نظراءه العرب مساعدة بلده «المهدد بالتشتت والتلاشي والزوال»

وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 9 قطاعات، كما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.740%، رابحًا 27.331 نقطة ليغلق عند مستوى 3708.708 نقطة.

وصعد 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.34%، وقفز 122 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “ذيب” بنسبة 14.04%.

تراجع بورصة دبي

 وصعد قطاع البنوك التجارية ببورصة البحرين بنسبة 15.64% مدفوعًا بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.84%.

اقرأ أيضا  الأسهم الخليجية تصعد الأحد وسط تجاهل أزمة السفينة الجانحة

وزاد مؤشر السوق الرئيسي بالكويت بنسبة 0.12% رابحًا 5.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4687.21 نقطة. 

وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.51%.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والخدمات بنسبة 0.84%. 

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبوظبي، على رأسها سهم “الشركة الوطنية للتكافل” بنسبة 9.2%.  

وفي سوق مسقط، ارتفع 14 سهمًا، على رأسها سهم “الوطنية للتمويل” بنسبة 7.14%. 

اقرأ أيضا  تقرير: 24 شركة عالمية وقعت اتفاقات لإنشاء مكاتب إقليمية فى السعودية

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.17%.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.03%.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

رويترز:12.6% معدل البطالة فى السعودية خلال الربع الأخير من 2020

أحمد فراج 1:35 م, الأربعاء, 31 مارس 21

تيارات فلسطينية جديدة تسعى إلى التغيير السياسي والاقتصادي من بوابة الانتخابات

أيمن عزام 1:58 ص, الأربعاء, 31 مارس 21

بورصات الخليج تتباين الثلاثاء وصعود البورصة السعودية

أيمن عزام 7:18 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

الأسهم الخليجية تصعد الاثنين وسط آمال إعادة فتح قناة السويس

أيمن عزام 9:34 م, الأثنين, 29 مارس 21

وزير الخارجية الإماراتي: قدمنا دعمًا إلى 129 دولة للحد من جائحة كورونا

المرسي عزت 5:06 م, الأثنين, 29 مارس 21

تقرير: 24 شركة عالمية وقعت اتفاقات لإنشاء مكاتب إقليمية فى السعودية

أحمد فراج 2:21 م, الأثنين, 29 مارس 21