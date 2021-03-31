بورصات الخليج ترتفع الأربعاء باستثناء «دبي»

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء تراجع بورصة دبي، بنسبة 0.32%، خاسرة 8.27 نقطة، لتغلق عند مستوى 2550.23 نقطة.
وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 2.83%، رابحًا 272.48 نقطة ليغلق عند مستوى 9907.82 نقطة.
كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.25%، رابحًا 3.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1458.03 نقطة.
وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.03% رابحًا 1.90 نقطة ليغلق عند مستوى 5912.562 نقطة.
وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 9 قطاعات، كما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.740%، رابحًا 27.331 نقطة ليغلق عند مستوى 3708.708 نقطة.
وصعد 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.34%، وقفز 122 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “ذيب” بنسبة 14.04%.
تراجع بورصة دبي
وصعد قطاع البنوك التجارية ببورصة البحرين بنسبة 15.64% مدفوعًا بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.84%.
وزاد مؤشر السوق الرئيسي بالكويت بنسبة 0.12% رابحًا 5.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4687.21 نقطة.
وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.51%.
وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والخدمات بنسبة 0.84%.
وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبوظبي، على رأسها سهم “الشركة الوطنية للتكافل” بنسبة 9.2%.
وفي سوق مسقط، ارتفع 14 سهمًا، على رأسها سهم “الوطنية للتمويل” بنسبة 7.14%.
وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.17%.
وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.03%.