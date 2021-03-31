بورصات الخليج ترتفع الأربعاء باستثناء «دبي»

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء تراجع بورصة دبي، بنسبة 0.32%، خاسرة 8.27 نقطة، لتغلق عند مستوى 2550.23 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 2.83%، رابحًا 272.48 نقطة ليغلق عند مستوى 9907.82 نقطة.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.25%، رابحًا 3.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1458.03 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.03% رابحًا 1.90 نقطة ليغلق عند مستوى 5912.562 نقطة.

وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 9 قطاعات، كما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.740%، رابحًا 27.331 نقطة ليغلق عند مستوى 3708.708 نقطة.

وصعد 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.34%، وقفز 122 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “ذيب” بنسبة 14.04%.

تراجع بورصة دبي

وصعد قطاع البنوك التجارية ببورصة البحرين بنسبة 15.64% مدفوعًا بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.84%.

وزاد مؤشر السوق الرئيسي بالكويت بنسبة 0.12% رابحًا 5.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4687.21 نقطة.

وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.51%.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والخدمات بنسبة 0.84%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبوظبي، على رأسها سهم “الشركة الوطنية للتكافل” بنسبة 9.2%.

وفي سوق مسقط، ارتفع 14 سهمًا، على رأسها سهم “الوطنية للتمويل” بنسبة 7.14%.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.17%.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.03%.