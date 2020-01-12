بورصات الخليج ترتفع الأحد وأرامكو تتراجع

ارتفعت بورصات الخليج الأحد في ظل تبدد مخاوف تصعيد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، بينما تراجعت أسهم شركة أرامكو عملاق البترول السعودي مع تبدد حماسة الطرح الأولى لأسهمها.

لهجة حادة

وخفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته الحادة الأسبوع الماضي.

وذلك بعد تبنيه خطابا عدائيا تجاه إيران في ظل اتجاه الدولتين لإنهاء الأزمة حول اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

المؤشر السعودي

وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.3% بدعم من صعود أسهم شركة موبيلي السعودية للاتصالات.

وارتفعت أسهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بنسبة 2.2% بعد إيرادها زيادة بنسبة 5.9% في أرباحها السنوية لتصل إلى 759 مليون ريال (202 مليون دولار).

أرامكو

وتقلصت المكاسب جراء تراجع أسهم الشركات المالية وشركات الطاقة، وتراجعت أسهم شركة سامبا فاينانشال جروب بنسبة 2.8% بينما هبطت أسهم شركة أرامكو بنسبة 0.6% لتصل إلى 34.8 ريال.

موجة بيعية

وشهدت شركة أرامكو موجة بيعية على أسهمها الأسبوع الماضي في ظل تضررها جراء تصاعد التوتر الإيراني الأمريكي.

وأقبل المستثمرون على تقييم توقعات أداء الشركة عن كثب في الوقت الراهن الذي يشهد خفوت الحماسة التي صاحبت طرحها الأولى.

بيع أسهم إضافية

وقالت أرامكو اليوم الأحد أنها مارست خيار بيع أسهم إضافية بعدد 450 مليون سهم مما ساعدها على زيادة حجم طرحها الأولى ليصل إلى 29.4 مليار دولار.

وجمعت أرامكو في الطرح الأولى لأسهمها حصيلة قياسية في ديسمبر الماضي بعد أن باعت 3 مليارات سهم بسعر 32 ريال للسهم.

أسهم قطر

وفي قطر ارتفعت أسهم بنك الدوحة وشركة المتحدة للتنمية بنسبة 6.2% و3.3% على التوالي ليرتفع المؤشر بنسبة 0.6%.

مؤشر دبي

وارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.1% بدعم من صعود أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.2%.

ومقابل هذا، ارتفعت أسهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.7% في ختام التعاملات.

وذلك بعد أن قالت أنها تقيم الاستحواذ المحتمل على حصة في عمليات الشرق الأوسط لمجموعة بي اس جروب للرعاية الصحية.

بورصة أبو ظبي

وارتفعت أسهم أبو ظبي بنسبة 0.2% بدعم من صعود أسهم بنك أبو ظبي الأول بنسبة 0.3%.

الكويت وعمان

التداول معلق في بورصتي الكويت وعمان حدادا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان على أن يستأنف يوم الثلاثاء في الأولى ويوم الأربعاء في الثانية.

بورصات الخليج

وارتفعت الأسهم في البورصة السعودية بنسبة 0.3% لتصل إلى 8,371 نقطة.

وارتفعت بورصة أبو ظبي بنسبة 0.2% لتصل إلى 5,084 نقطة.

وارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.1% لتصل إلى 2,752 نقطة.

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.6% لتصل إلى 10,509 نقطة. وارتفعت أسهم البحرين بنسبة 0.2% لتصل إلى 1,600 نقطة.