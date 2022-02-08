بورصات الخليج تختم مرتفعة الثلاثاء مع تراجع الأسهم السعودية

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.19% خاسرًا 23.31 نقطة ليغلق عند مستوى 12225.88 نقطة.

وتصدر المؤشر العام لسوق دبي المالي، الارتفاع بنسبة 0.77% رابحًا 24.64 نقطة ليغلق عند مستوى 3213.46 نقطة.

و تعطلت بورصة قطر اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الرياضي للدولة.

وهبط 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.25%.

وقفز 60 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “ساسكو” بنسبة 7.90%.

صعود معظم بورصات الخليج

وارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، ، بنسبة 0.518% رابحًا 45.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8779.63 نقطة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.99%.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة الخليج للمشاريع الطبية” بنسبة 14.83%.



وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.77% رابحًا 24.64 نقطة ليغلق عند مستوى 3213.46 نقطة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.54%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.16%.



وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.41% رابحًا 7.47 نقطة ليغلق عند مستوى 1848.23 نقطة.

وقفز ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 34.3% مدفوعًا بصعود أسهم المصرف الخليجي التجاري.

كما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 9.42% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.4%.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.44% رابحًا 32.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7452.53 نقطة.

وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5%.