بورصات الخليج تختم متباينة الاثنين.. وصعود الأسهم السعودية

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 0.37% رابحًا 44.74 نقطة ليغلق عند مستوى 12249.19 نقطة، وصعدت الأسواق الإماراتية.
وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.41% رابحًا 7.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1840.75 نقطة.
وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.04% خاسرًا 5.36 نقطة ليغلق عند مستوى 12672.95 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت.
وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التأمين بنسبة 1.74%.
وقفز 113 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “أمانة للتأمين” بنسبة 4.38%.
تباين بورصات الخليج
وارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.017% رابحًا 1.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8734.39 نقطة.
وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها الاتصالات بنسبة 1.01%.
وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة الخليج للمشاريع الطبية” بنسبة 14.84%.
كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.57% رابحًا 18.15 نقطة ليغلق عند مستوى 3188.82 نقطة.
وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها السلع بنسبة 4.12%.
وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 6.90%.
وقفز ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 160.80% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.63%.
وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% خاسرًا 2.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7419.85 نقطة.
واستقر مؤشر السوق الأول عند مستوى 8045.25 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسرًا 9.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6206.81 نقطة.
ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% خاسرًا 17.03 نقطة ليغلق عند مستوى 6557.81 نقطة.
وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت؛ على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.87%.
وانخفضت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها النقل بنسبة 0.85%.