أسواق عربية

بورصات الخليج تختم متباينة الاثنين.. وصعود الأسهم السعودية

قفز سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 4.38%
أيمن عزام 7:11 م, الأثنين, 7 فبراير 22 7:11 م, الأثنين, 7 فبراير 22

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تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 0.37% رابحًا 44.74 نقطة ليغلق عند مستوى 12249.19 نقطة، وصعدت الأسواق الإماراتية.

وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.41% رابحًا 7.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1840.75 نقطة.

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.04% خاسرًا 5.36 نقطة ليغلق عند مستوى 12672.95 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التأمين بنسبة 1.74%.

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وقفز 113 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “أمانة للتأمين” بنسبة 4.38%.

تباين بورصات الخليج

وارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.017% رابحًا 1.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8734.39 نقطة.  

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها الاتصالات بنسبة 1.01%.  

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة الخليج للمشاريع الطبية” بنسبة 14.84%.

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كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.57% رابحًا 18.15 نقطة ليغلق عند مستوى 3188.82 نقطة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها السلع بنسبة 4.12%.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 6.90%.

وقفز ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 160.80% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.63%.

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% خاسرًا 2.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7419.85 نقطة.

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واستقر مؤشر السوق الأول عند مستوى 8045.25 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسرًا 9.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6206.81 نقطة.

ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% خاسرًا 17.03 نقطة ليغلق عند مستوى 6557.81 نقطة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت؛ على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.87%.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها النقل بنسبة 0.85%.

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بقلم أيمن عزام

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