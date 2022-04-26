بورصات الخليج تختم الثلاثاء متباينة.. وتراجع المؤشر السعودي

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.29% خاسرًا 39.76 نقطة ليغلق عند مستوى 13503.49 نقطة.

وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.42% خاسرًا 8.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2059.30 نقطة.

ارتفعت أسواق الإمارات، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

وهبطت 6 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 1.62%.

وقفز 146 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “عناية” بنسبة 9.97%.

وتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.42% خاسرًا 8.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2059.30 نقطة.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 229.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.33%.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.21% رابحًا 17.20 نقطة ليغلق عند مستوى 8346.98 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% رابحًا 36.89 نقطة ليغلق عند مستوى 9279.86 نقطة.

و تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.47% خاسرًا 30.60 نقطة ليغلق عند مستوى 6418.95 نقطة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 2.34%.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.33% رابحًا 12.26 نقطة ليغلق عند مستوى 3665.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 100.7 مليون سهم محققة ما قيمته 345.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 4565 صفقة لعدد 30 سهمًا.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 9.94%.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 15%.

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية ، بنسبة 0.004% رابحًا 93.76 نقطة ليغلق عند مستوى 10019.16 نقطة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 3.36%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 15%.