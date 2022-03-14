بورصات الخليج تختم الاثنين متراجعة بقيادة سوق دبي

هبط 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 1.66%

تراجعت بورصات الخليج في ختام تعاملات الاثنين، تصدَّرها المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 1.43% خاسرًا 48.89 نقطة ليغلق عند مستوى 3353.51 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 1.36% خاسرًا 27.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2005.30 نقطة.

بورصات الخليج تتراجع الاثنين

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 0.9% خاسرًا 113.26 نقطة ليغلق عند مستوى 12492.14 نقطة.

وهبط 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 1.66%.

وقفز 31 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم “أنعام القابضة” بنسبة 7.67%.

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.11% خاسرًا 88.34 نقطة ليغلق عند مستوى 7860.56 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.94% خاسرًا 82.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8653.85 نقطة.

وهبط 12 قطاعًا ببورصة الكويت، على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 34.97%.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها البنوك بنسبة 2.49%.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة دبى، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 14.08%.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 413.48% بضغوط هبوط سهم شركة ألومنيوم البحرين بنسبة 5.84%.

وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بنسبة 0.965% خاسرًا 93.01 نقطة ليغلق عند مستوى 9542.65 نقطة.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبى، على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.51%.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبى، على رأسها سهم “شركة رأس الخيمة للدواجن” بنسبة 15%.

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.13% خاسرًا 18.17 نقطة ليغلق عند مستوى 13470.86 نقطة.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 2.11%.