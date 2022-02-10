أسواق عربية

بورصات الخليج تختتم مرتفعة الخميس مع تراجع مؤشر بورصة قطر

قفز سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.55%
أيمن عزام 5:05 م, الخميس, 10 فبراير 22 5:05 م, الخميس, 10 فبراير 22

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ارتفعت بورصات الخليج، في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.06% خاسرًا 8.32 نقطة ليغلق عند مستوى 12808.93 نقطة.

صعود بورصات الخليج

وتصدر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.52% رابحًا 63.24 نقطة ليغلق عند مستوى 12268.71 نقطة.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.71%.  

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وقفز 95 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الجزيرة” بنسبة 4.6%.

وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.14% رابحًا 4.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3250.33 نقطة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.12%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.55%.

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وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.66% رابحًا 12.29 نقطة ليغلق عند مستوى 1867.32 نقطة.

وقفز ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 68.91% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.48%.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحًا 30.56 نقطة ليغلق عند مستوى 7477.91 نقطة.

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وصعد 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 2.54%.

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.06% خاسرًا 8.32 نقطة ليغلق عند مستوى 12808.93 نقطة.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 0.76%.

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بقلم أيمن عزام

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