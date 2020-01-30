بورصات الخليج تختتم تعاملات الخميس على تباين وهبوط سهم أرامكو

ارتفع مؤشر بورصة السعودية الخميس مع صعود معظم الأسهم في القطاع المصرفي السعودي، وهبط سهم أرامكو، واتسم أداء باقي بورصات الخليج بالتباين.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.8% بدعم من صعود سهمي بنك الراجحي، والبنك الأهلي التجاري بنسبة 1.2%، و2.5% على التوالي.

وكشف البنك الأهلي التجاري الأربعاء عن تسجيله زيادة بنسبة 18.8% في صافي أرباحه خلال 2019 لتصل إلى 11.4 مليار ريال (3.04 مليار دولار).

سهم أرامكو يتراجع

وهبط سهم شركة أرامكو عملاقة البترول السعودي بنسبة 0.7% ليصل إلى 34.2 ريال.

وأعلنت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران الأربعاء إنها شنت هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف سعودية تشمل منشآت بترولية تابعة لشركة أرامكو.

ويعد هذا أول إعلان لمسئولية الحركة عن هذه الهجمات منذ أن عرضت وقف هذه الهجمات قبل أربعة أشهر.

وبسبب هذه التقارير ارتفعت أسعار البترول لتعاود الهبوط اليوم الخميس تحت ضغط من مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا الذي يواصل الانتشار والظهور في بلدان جديدة.

وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.5% تحت ضغط من تراجع بنسبة 1.2% في سهم بنك دبي الإسلامي.

وانخفضت كذلك أسهم شركة الطيران العربية للطيران بنسبة 1.9%.

وهوى مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.2%. وتراجع سهم بنك أبو ظبي الأول بنسبة 0.3%. وهبط سهم بنك أبو ظبي التجاري بنسبة 1%.

ومقابل هذا، ارتفع سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 1.5% بعد يوم من إعلان الشركة زيادة أرباح العام بأكمله.

وسجلت البورصة القطرية تغييرات طفيفة بعد هبوط سهم قطر للوقود بنسبة 1.3%. ومقابل هذا ارتفع سهم شركة قطر للتأمين في ختام التعاملات.