أسواق عربية

بورصات الخليج تختتم التعاملات على تباين وتراجع الأسهم السعودية

قفز سهم بنك الإمارات للاستثمار بنسبة 14.25%
أيمن عزام 6:25 م, الخميس, 27 يناير 22 6:25 م, الخميس, 27 يناير 22

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تباينت بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.03% خاسرًا 3.19 نقطة ليغلق عند مستوى 12179.32 نقطة.

 وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.24% خاسرًا 4.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1807.58 نقطة، فيما ارتفعت الأسواق الإماراتية والكويتية.

تباين بورصات الخليج

وهبط 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاتصالات بنسبة 0.97%.

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وقفز 104 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “ساسكو” بنسبة 9.95%.  

 وهبط ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 24.27%.  

كما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 18.85% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.78%. 

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.48% رابحًا 15.48 نقطة ليغلق عند مستوى 3188.30 نقطة.

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وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.78%.  

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي،  على رأسها سهم بنك الإمارات للاستثمار بنسبة 14.25%.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.179% رابحًا 15.60 نقطة ليغلق عند مستوى 8733.83 نقطة.  

وصعد قطاع الاتصالات ببورصة أبو ظبي بنسبة 1.83%. 

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وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة الوطنية للتكافل” بنسبة 13.04%. 

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% رابحًا 14.23 نقطة ليغلق عند مستوى 7326.82 نقطة. 

وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 0.5%. 

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بقلم أيمن عزام

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