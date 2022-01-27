بورصات الخليج تختتم التعاملات على تباين وتراجع الأسهم السعودية

تباينت بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.03% خاسرًا 3.19 نقطة ليغلق عند مستوى 12179.32 نقطة.
وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.24% خاسرًا 4.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1807.58 نقطة، فيما ارتفعت الأسواق الإماراتية والكويتية.
تباين بورصات الخليج
وهبط 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاتصالات بنسبة 0.97%.
وقفز 104 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “ساسكو” بنسبة 9.95%.
وهبط ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 24.27%.
كما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 18.85% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.78%.
وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.48% رابحًا 15.48 نقطة ليغلق عند مستوى 3188.30 نقطة.
وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.78%.
وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم بنك الإمارات للاستثمار بنسبة 14.25%.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.179% رابحًا 15.60 نقطة ليغلق عند مستوى 8733.83 نقطة.
وصعد قطاع الاتصالات ببورصة أبو ظبي بنسبة 1.83%.
وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة الوطنية للتكافل” بنسبة 13.04%.
وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% رابحًا 14.23 نقطة ليغلق عند مستوى 7326.82 نقطة.
وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 0.5%.