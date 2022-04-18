بورصات الخليج تختتم الاثنين متراجعة باستثناء الأسهم السعودية

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة الاثنين، باستثناء صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.37% رابحًا 50.75 نقطة ليغلق عند مستوى 13733.14 نقطة.

وتصدَّر البورصات المتراجعة مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 0.83% خاسرًا 69.19 نقطة ليغلق عند مستوى 8232.71 نقطة، أعقبه المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.48% خاسرًا 67.33 نقطة ليغلق عند مستوى 13927.92 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% رابحًا 50.75 نقطة ليغلق عند مستوى 13733.14 نقطة.

وصعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.46%.

وقفز 99 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “أسلاك” بنسبة 7.11%.

بورصات الخليج تتراجع

وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 2.33%.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 0.9%.

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.39% خاسرًا 14.23 نقطة ليغلق عند مستوى 3587.44 نقطة.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.76%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 7.89%.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.331% خاسرًا 32.89 نقطة ليغلق عند مستوى 9910.99 نقطة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 3.5%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة الإمارات للتأمين” بنسبة 14.98%.

بورصة البحرين

ونزل المؤشر العام لسوق البحرين المالي ، بنسبة 0.27% خاسرًا 5.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2095.91 نقطة.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 28.56% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.97%،

ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 18.5% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.73%.