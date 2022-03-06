بورصات الخليج تختتم الأحد مرتفعة وسط الإفصاح عن النتائج السنوية

صعدت معظم بورصات الخليج في ختام تعاملات الأحد، وارتفعت 4 أسواق خليجية بعد أن واصلت الشركات الإفصاح عن النتائج السنوية وخطط التوزيعات، إضافة لصعود أسعار النفط وتسجيلها أسرع وتيرة أسبوعية منذ عام 2020.

و تراجعت البورصة الكويتية مع سيطرة عمليات جني الأرباح الجزئية على بعض أسهمها الكبرى.

صعود معظم بورصات الخليج

ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي «تاسي» 0.38% ليصل إلى 12804.22 نقطة متجاوزاً مستوى 12800 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006 بعد تسجيله أعلى مكاسب أسبوعية في شهر ونصف تزامناً مع ارتفاع سهم صادرات 9.9% وسهم الاتحاد 9.94% وبن دواد 9.05% وكيمانول 8.67% وبترورابغ 7.26% وسابك للمغذيات الزراعية 6.97% والتصنيع 6.57% وسبكيم العالمية 5.72% وإسمنت المدينة 5.62% وأم القرى 5.6%.

وارتفع سهم أرامكو السعودية لأعلى مستوى منذ الإدراج عند 44.6 ريال، كما سجل سهم شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً بنسبة 3.25% بالغاً أعلى مستوى منذ 2008، عند 22.86 ريال.

وقال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق المالية، إن استمرار صعود أسواق الخليج، وعلى الأخص السعودية، يؤكد أن بورصات المال بالمنطقة أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية التي وجدناها تتزايد مع مرور الأسواق العالمية بمرحلة عدم الاستقرار بل الهبوط القوي، لا سيما بأوروبا والتي هي مصدر الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا حالياً.

ومن جهتها، توقعت ندى السمان محللة فني شركة «بدجت» للاستشارات المالية أن يواصل تاسي الصعود في بداية الأسبوع ليصل لمستوي 12860 بقيادة أرامكو وسابك مع الأسهم بقطاعات الطاقة والمواد الأساسية وإدارة وتطوير العقارات. وتوقعت أن يقترب المؤشر السعودي من مستويات 13000-13060 نقطة.

مسقط

وزاد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 1.21% بدعم صعود سهم عمان للاستثمارات والتمويل 5.5% والعمانية لخدمات التمويل 4.17% والأنوار لبلاط السيراميك 4.09% وبنك صحار 3.7% والأنواء للاستثمارات 3.6% والمها للسيراميك 3.2% وسهم إتش إس بي سي عمان 3.03% وحديد الجزيرة 2.54% وعمانتيل 1.94%.

قطر

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.24% وذلك بعد أن بلغ مستوى 13463.02 نقطة بدعم صعود سهم صناعات قطر 3.02%، وسهم الخليج الدولية بنسبة 2.93%، وسهم إزدان القابضة 2.06%، وسهم بلدنا 1.91% وسهم الإسلامية القابضة 1.72% وسهم التحويلية 1.56% وقطر للوقود 1.19%.

البحرين

وارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.85% مع ارتفاع سهم ألمنيوم البحرين 6.2% وسهم الأسواق الحرة 1.68% وبنك البحرين الوطني 0.74% وزين البحرين 0.67% وبنك البحرين والكويت 0.37% فيما تراجع سهم الأهلي المتحد – البحرين 0.49%.

الكويت

وفي المقابل، تراجع المؤشر الأول للبورصة الكويتية 0.22% ليصل إلى مستوى 8580.90 نقطة بفعل تراجع سهم طيران الجزيرة 4.5%، ونزل سهم مجموعة مشاريع الكويتية 3.05% وسهم بنك الكويت الوطني 0.3% وأجيليتي بنسبة 0.1%. فيما ارتفع سهم مجموعة الصناعات الوطنية بنسبة 1.68% وبيت التمويل الكويتي 0.10%.