بورصات الخليج تتعافى اليوم الثلاثاء من تراجعاتها القياسية

ارتفعت بورصات الخليج، اليوم الثلاثاء، لتتعافى من التراجعات القياسية التي بلغتها في تداولات أمس الاثنين، وذلك بدعم من صعود أسعار البترول وانتعاش آمال ضخّ محفزات اقتصادية عالمية وصدور إشارات من روسيا حول احتمال تعاونها مع منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك).

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 10% بعد تراجعها أمس بنسبة 25%. وخفّضت السعودية أسعار خام البترول لشهر أبريل وخططت لزيادة الإنتاج بعد أن رفضت روسيا تأييد خفض أعمق في إنتاج البترول.

ودعت وزارة الطاقة الروسية إلى عقد اجتماع مع شركات البترول، الأربعاء؛ لمناقشة مستقبل التعاون مع منظمة الأوبك، حسب وكالة رويترز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيتخذ خطوات كبرى لحماية الاقتصاد الأمريكي. وتخطط الحكومة اليابانية لإنفاق أكثر من 4 مليارات دولار ضمن حزمة ثانية من التدابير للتأقلم مع فيروس كورونا.

بورصات الخليج ترتفع

وصعد مؤشر بورصة السعودية بنسبة 7.1% ليسجل بذلك أكبر مكسب يومي منذ أغسطس 2015. وينهي المؤشر بذلك تراجعًا استمرّ لأربع جلسات.

وضغطت أسهم الشركات المالية على المؤشر بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 8.8%.

وارتفع سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 9.9% ليصل إلى 31.15 ريال (8.30 دولار).

وهبط سهم الشركة بحدّة في الجلستين السابقتين. وقالت الشركة أنها سترفع إمداداتها من خام البترول إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل.

وقفز سهم شركة المراعي للغذاء والمشروبات بنسبة 9.9%، بعد أن عيّنت الشركة نايف بن سلطان بن محمد ابن سعود الكبير رئيسًا لمجلس إدارتها.

وهبط مؤشر دبي بنسبة 7.3% بقيادة بنك دبي الإسلامي الذي قفز سهمه بنسبة 10.4%، وشركة إعمار العقارية بنسبة 7.4%.

وكان المؤشر قد هبط لأدنى مستوياته منذ أبريل 2013 في جلسة أمس.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 5.5% بعد يوم من تكبده أكبر خسارة يومية منذ نوفمبر 2009. وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 7.1%.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.3% بعد تكبده أكبر خسارة يومية خلال العقدين الماضيين على أقل تقدير أمس الأثنين.

وقفز سهم بنك قطر الوطني بنسبة 6.3%.

وهبط سهم بنك قطر الإسلامي الدولي بنسبة 6.3% مع انقضاء الحق في توزيع نقدي.

بورصات الخليج

قفز مؤشر بورصة السعودية بنسبة 7.1% ليصل إلى 6,762 نقطة.

وارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 5.5% ليصل إلى 4,263 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 7.3% ليصل إلى 2,231 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 1.5% ليصل إلى 1,493 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.7% ليصل إلى 3,798 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.3% ليصل إلى 5,174 نقطة.