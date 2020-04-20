بورصات الخليج تتراجع اليوم الاثنين بفعل هبوط أسعار البترول

تراجع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.3% إلى 27.2 دولار للبرميل

تراجعت بورصات الخليج، اليوم الاثنين، بعد هبوط في أسعار البترول، وسط مخاوف من أن تمتلئ مرافق التخزين الأمريكية عما قريب مع تهاوي الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.3% إلى 27.2 دولار للبرميل.

بورصات الخليج تتراجع

وانخفض مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 1.2%، متأثرًا بنزول سهم مصرف الراجحي بنسبة 2.1%. وهوى سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 3.3%.

وقالت ثلاثة مصادر لـ”رويترز”، إن الحكومة السعودية باعت إلى البنوك المحلية نسبة صغيرة فحسب من سندات بسبعة مليارات دولار طرحتها الأسبوع الماضي.

وذلك وسط مخاوف من أزمة سيولة بسبب انخفاض أسعار البترول.

هبوط مؤشر دبي

وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.4%، إذ هبط سهم إعمار العقارية بنسبة 2.4%، وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.2%.

وهبط سهم أكبر بنوك الإمارة، الإمارات دبي الوطني، بنسبة 0.6%، بعد هبوطه بنسبة 3.2% خلال الجلسة.

وحقق البنك ربحًا صافيًا 2.08 مليار درهم (566.33 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، ليسجل البنك بذلك انخفاضًا بنسبة 24% عن الفترة المقابلة قبل سنة، لكن على أساس فصلي، ارتفع صافي الربح بنسبة 3%.

يرجع انخفاض صافي الربح إلى زيادة في مخصصات انخفاض القيمة تحسبًا لتأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على أوضاع الائتمان.

وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 2.8 % بفعل نزول سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، بنسبة 4.7%.

تخطّى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي الست 26 ألفا و600 حالة. وتُوفي أكثر من 160 بالمرض.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 2% جراء تراجع 18 من 20 سهمًا عليه. وهبط سهم بنك قطر الوطني بنسبة 4.2%.

ومقابل هذا، هبط سهم شركة الكهرباء والماء القطرية بنسبة 1.7% رغم تسجيلها زيادة في الأرباح خلال الربع الأول.