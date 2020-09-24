بورصات الخليج تتراجع الخميس وهبوط الأسهم العقارية في دبي

تراجعت معظم بورصات الخليج في ختام تعاملات الخميس، فيما تلقت بورصة دبي أكبر ضربة من خسائر تكبدتها الأسهم العقارية، بعد يوم من إعلان الإمارات أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت الإمارات يوم الأربعاء 1083 حالة جديدة، فيما تعزو السلطات الارتفاع الأحدث في الإصابات لعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

هبوط الأسهم العقارية في دبي

وانخفض مؤشر بورصة دبي الرئيسي بنسبة 1.5% بفعل تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 2.4% وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.4%.

وفي أبوظبي، نزل المؤشر بنسبة 0.5%، متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، بنسبة 0.9% وانخفاض سهم الدار العقارية بنسبة 1.5%.

وسجلت الإمارات 87530 إصابة و406 حالات وفاة بكوفيد-19 حتى الآن.

ولا تكشف حكومة الدولة التي تتألف من سبع إمارات عن أماكن حدوث الإصابات أو الوفيات.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.1% مع انخفاض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 0.9%.

وتراجع سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة 1.5%.

لكن سهم أسمنت نجران ارتفع بنسبة 9.9% بعد أن أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول بواقع 0.75 ريال للسهم. صعود سهم شركة اسمنت نجران بنسبة 9.9%

وكانت البورصة السعودية مغلقة في عطلة يوم الأربعاء.

ونزل مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.3% مع انخفاض معظم الأسهم المدرجة على المؤشر.

وخفضت وكالة موديز تصنيف الكويت الائتماني، مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة وضعف الحوكمة وقوة المؤسسات.

ويواجه البلد الذي يعاني من وطأة انخفاض أسعار النفط صعوبات لتمرير قانون يتيح له إصدار ديون عالمية.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري بنسبة 0.6% مع انخفاض سهم مستشفى كليوباترا بنسبة 2.8%.

وتراجع سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس بنسبة 1.8%.

تعاملات الأربعاء

وفي ختام تعاملات الأربعاء، أغلقت بورصات الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط على تباين في غياب عوامل جديد توجه التداولات، و قاد سهم دبي الإسلامي صعود مؤشر دبي.

وصعد مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 0.9%، لينهي خسائر استمرت على مدى ثلاث جلسات، بدعم من صعود سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.4%.

وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1%.

صعود سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1%

ويوم الثلاثاء، أعلنت شركة المدفوعات نتورك إنترناشونال تمديد اتفاق الخدمات المشتركة مع بنك الإمارات دبي الوطني.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.2% بفعل انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 0.4%.

