بورصات الخليج تتراجع الخميس بقيادة مؤشرات الإمارات

تراجعت مؤشرات الأسهم اليوم الخميس في دولة الإمارات لتسجل قاع قياسي بينما حذت بورصات الخليج حذو البورصات العالمية التي شهدت موجة بيعية جراء تقييد الولايات المتحدة السفر وإقرار تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر جميع الرحلات من أوروبا باستثناء بريطانيا إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثين يوما بداية من الجمعة.

وذلك بعد أن أقرت منظمة الصحة العالمية بتحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي للمرة الأولى.

وقالت ماريا سليم رئيسة المؤسسات لدى شركة دامان للأوراق المالية:” أصبحت جميع الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي ذات مخاطرة عالية.

وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي.

وتسبب هذا في نشوء موجة بيعية طالت جميع المؤشرات الأمريكية.”

وتابع:” من المتوقع تكبد المزيد من الخسائر بعد إعلان الرئيس ترامب تعليق رحلات الطيران من أوربا لمدة 30 يوما.”

بورصات الخليج تتراجع

وهبط مؤشر دبي بنسبة 8% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2013 وسط تراجع بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 10%.

وهبط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 9.8% ليصل إلى أدنى مستوياته خلال سبع أعوام ونصف.

وقررت الشركة التي بنت برج خليفة إلزام ثلاثة فنادق بوقف تلقي الحجوزات لأكثر من خمسة أشهر بداية من 15 مارس بسبب فيروس كورونا.

وفقدت الشركة 36% من قيمتها السوقية خلال العام الجاري.

وهبط سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 8.9% بعد أن قررت السعودية والكويت فرض قيود على السفر.

وهبط مؤشر أبوظبي بنسبة 7.4% ليصل إلى أدنى مستوياته خلال أربعة سنوات. وهبط سهم بنك أبوظبي القيادي بنسبة 8.1%.

وهبط مؤشر بورصة السعودية بنسبة 3%، وهبط سهم شركة أرامكو بنسبة 2.4% جراء هبوط أسعار البترول.

وتضرر سهم الشركة كذلك جراء تزايد المعروض بعد أن وعدت السعودية بزيادة إنتاج البترول.

وهبط سعر خام برنت بنسبة 5.5% ليصل إلى 33.81 دولار للبرميل.

سهم أرامكو يتراجع

واستقر سعر سهم أرامكو عند 29 ريال (7.73 دولار) عند الإغلاق مسجلا تراجع بنسبة 10.3% نزولا من سعر الطرح الأولى البالغ 32 ريال.

ويعني هذا تكبد السهم خسارة بنسبة 17.3% من قيمته حتى الآن من العام الجاري.

وهبط سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.5%، وهبط كذلك سهم شركة مكة للإنشاءات بنسبة 4.2% بعد إيرادها أرباحا سنوية متدنية.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 4.5% نزولا من مكاسب استمرت لجلستين متتاليتين، وهبط سهم بنك قطر الوطني بنسبة 5.5%.

وهبط سهم شركة بروة العقارية بنسبة 2.9% بعد إيرادها تراجع أرباحها السنوية بنسبة 22%.

وتم تعليق التداولات في بورصتي الكويت ومصر اليوم الخميس.

بورصات الخليجية

تراجع مؤشر بورصة السعودية بنسبة 3% ليصل إلى 6,357 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 7.4% ليصل إلى 3,922 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 4.5% ليصل إلى 8,230 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة البحرين بنسبة 3.6% ليصل إلى 1,436 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة عمان بنسبة 2.6% ليصل إلى 3,734 نقطة.

