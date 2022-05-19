بورصات الخليج تتراجع الخميس بقيادة الأسهم السعودية

تراجعت بورصات الخليج ، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 2.24% خاسرًا 285.42 نقطة ليغلق عند مستوى 12427.96 نقطة.

وهبط كذلك المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 2.23% خاسرًا 290.10 نقطة ليغلق عند مستوى 12730.22 نقطة.

تراجع بورصات الخليج

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 2.09% خاسرًا 40.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1922.14 نقطة.

وهبط 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 5.47%.

وقفز 27 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “صادرات” بنسبة 9.94%.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 183.77% بضغوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.10%.

كما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 37.99% بضغوط هبوط سهم مجمع فنادق البحرين بنسبة 2.6%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.37% خاسرًا 108.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7829.50 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.43% خاسرًا 126.26 نقطة ليغلق عند مستوى 8696.47 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.13% خاسرًا 69.34 نقطة ليغلق عند مستوى 6041.28 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.52% خاسرًا 97.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6326 نقطة.

وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.95%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.40%.

بورصة دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.36% خاسرًا 47.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3390.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 137.5 مليون سهم محققة ما قيمته 446.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 8553 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وهبطت 9 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.70%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.07%.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني وحيدًا ببورصة دبي بنسبة 0.75%.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.596% خاسرًا 58.83 نقطة ليغلق عند مستوى 9815.87 نقطة.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 2.99%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.92%.

وارتفع 12 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 13.04%.

وانخفضت 6 قطاعات في بورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.79%.