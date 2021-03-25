بورصات الخليج تتراجع الخميس بقيادة المؤشر السعودي

تراجعت بورصات الخليج في ختام تعاملات الخميس، إذ تراجع المؤشر السعودي، بنسبة 0.49% خاسرًا 46.37 نقطة ليغلق عند مستوى 9417.71 نقطة.

وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1464.26 نقطة.

وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط 7 قطاعات، كما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.78% خاسرًا 19.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2495.51 نقطة، وفقدت بورصة قطر 44 نقطة.

تراجع المؤشر السعودي

هبط 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.23%.

وهبط ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.94% بضغوط هبوط سهم انفستكورب القابضة بنسبة 2.13%.

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.20% خاسرًا 11.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5771.03 نقطة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.48%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 13.84%.

تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بعد صعود 3 جلسات متتالية، بنسبة 0.32% خاسرًا 18.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5726.611 نقطة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.71%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم “شركة أركان لمواد البناء” بنسبة 4.99%.

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.920% خاسرًا 34.309 نقطة ليغلق عند مستوى 3678.322 نقطة.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم “العنقاء للطاقة” بنسبة 2.17%.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.44% خاسراً 44.86 نقطة ليغلق عند مستوى 10168.27 نقطة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.99%.