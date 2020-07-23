بورصات الخليج تتراجع الخميس بقيادة أسهم البنوك

تراجعت البورصات الرئيسية في منطقة الخليج اليوم الخميس وشكلت خسائر أسهم البنوك ضغطا على بورصة دبي مع تراجع سهم بنك دبي الإمارات الوطني وسهم بنك دبي الإسلامي.

واستقر المؤشر السعودي الرئيسي مع تراجع سهم شركة الاتصالات السعودية بنسبة 2.1%.. وذلك بعد أن سجلت انخفاضا في الأرباح الصافية في الربع الثاني من العام.

وقال وزير مالية المملكة يوم الأربعاء إن بيانات يوليو واعدة فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي لكن الكثير من الضبابية ما زالت قائمة.

وتوقع الوزير أن تسجل المملكة انكماشا أقل مما تنبأ به صندوق النقد الدولي وهو 6.8% هذا العام.

أسهم البنوك تتراجع

وهبط مؤشر بورصة دبي الرئيسي بنسبة 0.6% جراء هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.2%.

وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي بنسبة 1.5%.. كما هبط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.5%.

وأعلن أكبر مصرف إسلامي في الإمارات، يوم الأربعاء تحقيق صافي ربح قدره 1.01 مليار درهم (274.99 مليون دولار) في الربع الثاني انخفاضا من 1.38 مليار درهم قبل عام.

وأغلق مؤشر أبوظبي مستقرا وارتفع سهم دانة غاز بنسبة 3.6% وصعد سهم اتصالات بنسبة 0.2%.

مؤشر قطر يتراجع

وخسر المؤشر القطري بنسبة 0.2 % مع تراجع سهم بروة العقارية بنسبة 3.5%.

ونزل سهم شركة الاتصالات أوريدو بنسبة 1.8%.

لكن سهم بنك قطر الدولي الإسلامي ارتفع بنسبة 0.6%.

وذلك بعد زيادة في الربح الصافي في النصف الأول من العام.

وعلى صعيد منفصل، قالت الخطوط الجوية القطرية يوم الأربعاء إنها تطلب 5 مليارات دولار على الأقل تعويضا من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر لمنعها من التحليق في مجالها الجوي.

وفي الأسبوع الماضي، أيدت أعلى محكمة مختصة بالمنازعات تابعة للأمم المتحدة قطر في معركتها القانونية مع الدول الخليجية التي فرضت حصارا جويا على الدوحة.

