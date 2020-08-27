بورصات الخليج تتراجع الخميس بفعل خسائر في أسهم القطاع المالي

تراجعت معظم البورصات الرئيسية في الخليج بختام تعاملات اليوم الخميس بفعل خسائر في أسهم القطاع المالي، وكانت أسهم دبي الأكثر انخفاضا.. ومقابل هذا، صعدت بورصة أبوظبي مخالفة الاتجاه العام.

خسائر في أسهم القطاع المالي

وانخفض مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.3%، متأثرا بتراجع سهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 1.4% ونزول سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.3%.

وتراجع سهم البنك السعودي البريطاني بنسبة 1.6%. تراجع أسهم البنك السعودي البريطاني

كان البنك أعلن يوم الثلاثاء ارتفاع صافي خسائره إلى 6.87 مليار ريال (1.83 مليار دولار) في ربع السنة مقارنة مع خسارة 196 مليون ريال قبل عام.. وذلك بسبب مخصصات لانخفاض قيمة الشهرة بواقع 7.42 مليار ريال.

وانخفض مؤشر دبي بنسبة 0.9% بفعل تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.2% ونزول سهم إعمار العقارية بنسبة 1.7%.

وصعد مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.1%، مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 0.5%.

وجمعت أبوظبي 5 مليارات دولار عبر إصدار سندات على 3 شرائح يوم الثلاثاء في ثالث جولة للإمارة بأسواق الدين العالمية هذا العام لدعم أوضاعها المالية بعد انخفاض أسعار الخام.

وفي قطر، نزل مؤشر البورصة بنسبة 0.2%، متأثرا بتراجع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات بنسبة 1.5% وهبوط سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) بنسبة 0.8%.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية بنسبة 0.1% بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 0.5%.

تعاملات الأربعاء

وفي تعاملات الأربعاء، انخفضت معظم بورصات الخليج بفعل خسائر أسهم القطاع المالي في حين خالفت البورصة السعودية الاتجاه لتغلق مرتفعة.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.2% وصعد سهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 2.2% وقفز سهم الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 4.1%.

وعكس البنك السعودي البريطاني الاتجاه وارتفع بنسبة 1.6%.

ويوم الثلاثاء أعلن البنك أنه مُني بخسائر صافية 6.87 مليار ريال (1.83 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو مقارنة مع خسارة بلغت 196 مليون ريال قبل عام.

وفي دبي، هبط المؤشر بنسبة 0.7% وهبط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.9% بينما تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.7%.

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.4% بفعل هبوط سهم أكبر بنوك البلاد بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.2% ونزل سهم الدار العقارية بنسبة 3.7%.