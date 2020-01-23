بورصات الخليج تتراجع الخميس بسبب هبوط أسعار البترول وعدوى الصين الفيروسية

الصين تقرر إغلاق مدينة ووهان التي انطلقت منها سلالة جديدة من فيروس كورونا القاتل

تراجعت بورصات الخليج الرئيسية في تداولات الخميس بفعل تراجع أسعار البترول وهبوط البورصات العالمية وانتشار عدوى فيروسية قاتلة في الصين.

وقررت الحكومة الصينية إغلاق مدينة ووهان التي يسكنها 11 مليون شخص لأنها تعد بمثابة بؤرة تفشي الفيروس.

وتسبب الفيروس حتى الآن في مقتل 17 شخصا وإصابة 600 آخرين.

هبوط أسعار البترول

وهبطت أسعار البترول بنسبة تزيد عن 1% اليوم الخميس جراء تصاعد مخاوف انتشار العدوى وانتقالها إلى الدول الأخرى.

ومن شأن هذا التسبب في تقليص الطلب على الوقود.

وهبط مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.5%، وقادت التراجع شركة الاتصالات السعودية التي هبطت أسهمها بنسبة 4.7%.

وهو التراجع الأكبر في يوم واحد منذ شهر مايو. وذلك بعد يوم واحد من إعلان الشركة تراجع أرباحها من 3.11 مليار ريال قبل عام إلى 2.41 مليار دولار في الربع الأخير من 2019.

وهبط سهم بنك الرياض بنسبة 1.5% مقابل هبوط سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات بنسبة 2.9% جراء تسجيل تراجع في أرباحها الفصلية.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5% بعد أن هبوط 16 من أصل 20 سهما. ومن بينها سهمي بنك قطر الوطني ومصرف الريان اللذان هبطا بنسبة 0.9% و1% على التوالي.

وهبط مؤشر دبي بنسبة 0.4%، وقاد التراجع سهم إعمار العقارية الذي هبط بنسبة 1.7%، وهبط كذلك سهم شركة أرامكس للخدمات اللوجستية بنسبة 2.1%.

صعود سهم دبي الإسلامي

وارتفع مقابل هذا سهم بنك دبي الإسلامي الذي صعد بنسبة 1.6% بدعم من استكمال استحواذه على بنك نور غير المدرج في البورصة.

ويعد دبي الإسلامي أكبر بنك في الإمارات متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وصعد مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 0.2% بدعم من زيادة بنسبة 0.8% في سهم بنك أبو ظبي الأول.

وقال البنك إنه يجري محادثات للاستحواذ على الفرع المصري لبنك عوده اللبناني.