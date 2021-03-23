بورصات الخليج تتراجع الثلاثاء بقيادة المؤشر السعودي

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.6 بالمئة منهيا اتجاها صعوديا على مدار الجلستين الماضيتين.

وفقد مؤشر الأسهم القيادية المصري ما يزيد عن 0.6 بالمئة.

أوقفت بورصة مصر التداولات، يوم الثلاثاء، لمدة 30 دقيقة بعد هبوط مؤشر إي.جي.إكس 100 بنسبة خمسة بالمئة.

وقال مايكل ستارك، المحلل في إكسنيس “الهبوط الحاد ناجم عن أنشطة تداول لمستثمرين أفراد، كبدت المؤشر إي.جي.إكس خسائر فادحة يوم الاثنين.

فقد المؤشر إي.جي.إكس الرئيسي 2.4 بالمئة وتراجعت جميع الأسهم بأكثر من 1.1 مليار دولار من حيث القيمة السوقية”.

تراجع المؤشر السعودي

وتراجع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.3 بالمئة بعدما سجل مكاسب على مدى جلستين متتاليتين بعد أن أعلنت الشركة أرباحها في وقت سابق من الأسبوع الجاري وذكرت أن صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية ارتفع لأكثر من مثليه في 2020.

وتخلى مؤشر دبي الرئيسي عن مكاسبه المبكرة ليغلق على هبوط 0.7 بالمئة ليُمنى بخسائر للجلسة الثالثة على التوالي. ودفع سهما بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، وإعمار العقارية المؤشر للنزول.

وفي قطر، فقد المؤشر 0.3 بالمئة وأضرت شركات القطاع المالي بالمعنويات وخسر سهم مصرف قطر الإسلامي 0.6 بالمئة وهبط سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.3 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر أبوظبي إذ زاد 0.03 بالمئة فقط.

وقابل ارتفاع أسهم شركات القطاع الاستهلاكي هبوط في القطاع العقاري.

وأغلق البنك التجاري الدولي على صعود 7.7 بالمئة بعدما قال إن المساهمين رفضوا زيادة رأس المال.

السعودية.. فقد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 9489 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.03 بالمئة إلى 5735 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 0.7 بالمئة إلى 2533 نقطة.

قطر.. خسر المؤشر 0.3 بالمئة إلى 10194 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 10471 بالمئة.

البحرين.. فقد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1465 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3736 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 0.6 بالمئة ليسجل 6347 نقطة.