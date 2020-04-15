بورصات الخليج تتراجع الأربعاء جراء تحذيرات من أسوأ ركود عالمي

هبطت بورصات الخليج يوم الأربعاء في أعقاب تحذيرات من أسوأ ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات، وهو ما يعكس حجم الأضرار الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في 2020.

وذلك في ظل انهيار مفاجئ للأنشطة ما يجعل هذا الانكماش هو الأكبر منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

بورصات الخليج تتراجع

وهبط مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.9%. وتراجع سهم عملاق النفط شركة أرامكو السعودية بنسبة 1.3% وسهم مصرف الراجحي بنسبة 0.9%.

تجري شركة أرامكو التي تعد أكبر شركة منتجة للنفط في العالم محادثات في مراحلها المبكرة مع البنوك لاقتراض حوالي عشرة مليارات دولار.

وذلك بهدف المساهمة في تمويل الاستحواذ على نسبة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بحسب ثلاثة مصادر مصرفية.

وهوى سهم سابك بنسبة 0.8%.

وفي هذا الاثناء، بدأت المملكة يوم الأربعاء تسويق سندات دولارية على ثلاث شرائح.

وتستهدف السعودية التي تعد أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم من وراء هذه الخطوة إعادة ملء خزائنها.

وذلك بعد أن تضررت جراء انخفاض أسعار البترول وتوجهات لخفض الإنتاج.

أسهم الإمارات تتراجع

ولحقت أكبر الأضرار بالأسهم في الإمارات، التي أطلقت إجراءات بقيمة 70 مليار دولار لدعم الاقتصاد.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنسبة 2.2 %. وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2%.

وبجانب هذا، هبط سهم إعمار العقارية بنسبة 2.8%.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 1.2% بضغط من خسائر سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات. وهبط سهم البنك بنسبة 2%.

وقالت الإمارات يوم الثلاثاء إنها ستمدد فترة سداد الضرائب المستحقة على الشركات لشهر.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.9%، إذ نزل 17 من أسهمه العشرين. وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، بنسبة 1.1%.

