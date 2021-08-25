بورصات الخليج تتراجع الأربعاء بعد بيانات اقتصادية ضعيفة

تراجعت معظم بورصات الخليج في ختام التعاملات، اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في أوروبا.

بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا

وفي أبوظبي فقَد المؤشر 0.2% بعد هبوط سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 0.5%، وألفا ظبي القابضة 1%.

قال كبير محللي الأسواق في إكسنس وائل مكارم: “معنويات المستثمرين لا تزال حذِرة وعرضة لأية شكوك تتعلق بالاقتصاد العالمي”.

وأضاف مكارم أن المستثمرين تفاعلوا مع الاتجاه النزولي في سوق الأسهم الألمانية والتحرك النزولي لعقود ستاندر آند بورز الآجلة الأميركية، إذ من المتوقع أن تفتح الأسواق الأميركية على انخفاض”.

وكشف مسحٌ، اليوم الأربعاء، أن معنويات قطاع الأعمال في ألمانيا تراجعت لثاني شهر على التوالي في أغسطس، إذ أصبحت توقعات الشركات أكثر تشاؤمًا بشأن الشهور المقبلة في أكبر اقتصاد أوروبي بفعل زيادة الإصابات بكوفيد- 19 واختناقات الإمدادات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة سيد بصر شعيب، إن الشركة تسعى لاقتناص فرص استثمارية في تركيا في قطاعات؛ منها الرعاية الصحية والتصنيع والصناعات الغذائية.

واختتمت أسهم الشركة العملاقة التعاملات على استقرار.

ونزل مؤشر دبي الرئيسي 0.1% بفعل هبوط سهم إعمار العقارية القيادي 1%.

وقال مكارم إنه بعد الارتفاع الهائل في الأسهم العالمية، يحاول المستثمرون توقع الخطوة التالية وخفض الانكشاف قبل الندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول، يوم الجمعة.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2% بدعم من صعود أسعار النفط وتحسن الظروف الصحية.

وصعد سهم بنك الرياض 2.8%، والبنك السعودي الفرنسي 3.8%.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتًا أو 0.2% عند 71.19 دولار للبرميل.

وفي قطر نزل مؤشر سوق الأسهم 0.3%، منهيًا موجة صعود استمرت عشرة أيام. وزاد سهم البنك التجاري 1.2%، ومصرف قطر الإسلامي 0.6%.

وفيما يلي أداء البورصات الخليجية:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.2% مسجلًا 11157 نقطة

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.2% إلى 7665 نقطة

دبي.. انخفض المؤشر 0.1% إلى 2903 نقاط

قطر.. نزل المؤشر 0.3% إلى 11135 نقطة

البحرين.. زاد المؤشر 0.8% إلى 1662 نقطة

سلطنة.. عمان تقدم المؤشر 0.1% إلى 3959 نقطة

الكويت.. ارتفع المؤشر 1.2% إلى 7418 نقطة.