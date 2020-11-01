بورصات الخليج تتراجع الأحد بقيادة المؤشر العام لسوق دبي

تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة الأحد، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.62% خاسراً 35.46 نقطة ليغلق عند مستوى 2152.40 نقطة.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.55% خاسراً 25.50 نقطة ليغلق عند مستوى 4634.539 نقطة.

ونزل المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.06% خاسراً 0.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1426.25 نقطة.

وسيطر اللون الأحمر على مؤشرات بورصات الكويت وقطر ومسقط.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.54% خاسراً 42.94 نقطة ليغلق عند مستوى 7864.78 نقطة.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.50%.

وارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.27%.

وقفز 78 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “وفرة” بنسبة 9.99%.

وتراجع 111 سهماً على رأسها سهم “طباعة وتغليف” بنسبة 5.73%.

وتصدر سهم “الأسماك” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 181.7 مليون ريال سعودي.

هبوط المؤشر العام لسوق دبي

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها العقارات بنسبة 2.87%.

وقفزت 4 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية بنسبة 14.86%.

وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.9 مليون ورقة بقيمة 25.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.99%.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 3.08%.

وارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.99%.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين بنسبة 15%.

وتراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.88%.

وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 99 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.46%. شركة الدار العقارية

تراجع بورصة البحرين

وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.42% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.33%.

وارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 10.31% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.33%.

وصعدت أسهم المصرف الخليجي التجاري، شركة إنوفست، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.56%، 1.18%، 0.65%، على التوالي.

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.8% خاسراً 97.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5345.02 نقطة>

وهبط 12 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.78%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 3.72%.

وجاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%.

وتصدر سهم شركة المشاريع الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.98%.

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.15% خاسراً 5.37 نقطة ليغلق عند مستوى 3552.400 نقطة.

وارتفع سهمين ببورصة مسقط على رأسها سهم “المدينة تكافل” بنسبة 1.37%، ثم سهم، ثم سهم “العمانية لخدمات التمويل” بنسبة 1.37%.

وتراجعت 6 أسهم على رأسها سهم “المطاحن العمانية” بنسبة 3.23%.

وتصدر سهم “بنك مسقط” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 584.3 ألف ريال عماني.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.53% خاسراً 50.91 نقطة ليغلق عند مستوى 9640.11 نقطة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.70%.

وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.