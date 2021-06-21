أسواق عربية

بورصات الخليج تتباين اليوم الاثنين وصعود «السعودية»

صعد سهم "العقارية" بنسبة 7.31%
أيمن عزام 7:55 م, الأثنين, 21 يونيو 21 7:55 م, الأثنين, 21 يونيو 21

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تباينت بورصات  الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشر  البورصة السعودية، بنسبة 0.63% رابحًا 68.43 نقطة ليغلق عند مستوى 10859.18 نقطة.

صعود البورصة السعودية

 وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالية بنسبة 0.04% رابحًا 0.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1569 نقطة.

 وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 6 قطاعات.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.5% خاسرًا 32.97 نقطة ليغلق عند مستوى 6615.945 نقطة. 

 ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.21% خاسرًا 22.98 نقطة ليغلق عند مستوى 10740.13 نقطة.

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صعد 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.16%. 

وقفز 111 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم “العقارية” بنسبة 7.31%. 


وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 36% مدفوعًا بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 10%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%.

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحًا 10.24 نقطة ليغلق عند مستوى 6418.85 نقطة. 

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وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها التأمين بنسبة 1.78%.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها البنوك والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%. 

وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبو ظبي، على رأسها سهم “شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة- سوداتل” بنسبة 3.39%.   

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.10% خاسرًا 2.98 نقطة ليغلق عند مستوى 2847.95 نقطة.

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وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها السلع بنسبة 0.92%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 2.46%. 

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.96%. 

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بقلم أيمن عزام

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