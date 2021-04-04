أسواق عربية

بورصات الخليج تتباين اليوم الأحد 4-4-2021 وقفزة لسهم البنك الأهلي السعودي

البنك الأهلي السعودي يعلن توزيعات أرباح للمساهمين بقيمة 3.58 مليار ريال
أيمن عزام 6:47 م, الأحد, 4 أبريل 21 6:47 م, الأحد, 4 أبريل 21

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أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على تباين اليوم الأحد، وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.7 %، مدعوما بقفزة 3.6 % لسهم البنك الأهلي السعودي.

 كما عين البنك اليوم عمار عبد الواحد الخضيري، رئيسا لمجلس الإدارة، وسعيد محمد الغامدي عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا.

صعود سهم البنك الأهلى السعودي

وفي إشعار للبورصة، قال البنك إنه سيدفع توزيعات أرباح للمساهمين تزيد على 3.58 مليار ريال (955 مليون دولار).
وكان الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية أعلنا يوم الخميس استكمال عملية اندماجهما رسميا ليؤسسا أكبر كيان مصرفي في المملكة.

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وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.2 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة 2.5 بالمئة وتقدم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.6 بالمئة.

قدم المصرف تمويلا إسلاميا لاستحواذ البلاد كابيتال على مقر بي.دبليو.سي في أيرلندا الشمالية مقابل 87 مليون جنيه إسترليني.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ثلاثة بالمئة.

وفي قطر، هبط المؤشر 0.2 بالمئة، وخسر سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.2 بالمئة. وتراجع سهم شركة الملاحة القطرية، 2.4 بالمئة.

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أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد قطر انكمش 3.9 بالمئة في الربع الرابع من 2020 مع انخفاض نشاط النقل والتخزين 32.8 بالمئة وتراجع قطاع البناء نحو خمسة بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3 بالمئة مع تراجع معظم أسهمه، مثل سهم البنك التجاري الدولي الذي نزل 3.5 بالمئة.

السعودية ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 9963 نقطة

 أبوظبي زاد المؤشر 0.2 بالمئة مسجلا 5953 نقطة

 دبي انخفض المؤشر 0.3 بالمئة إلى 2550 نقطة

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 قطر تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10441 نقطة

 مصر نزل المؤشر 1.3 بالمئة إلى 10417 نقطة

 البحرين تقدم المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1458 نقطة

 سلطنة عمان تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3663 نقطة

 الكويت ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6385 نقطة 

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بقلم أيمن عزام

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